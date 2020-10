Nuevamente, el trabajo investigativo de Elena Stashenko, docente de la Escuela de Química de la Universidad Industrial de Santander, UIS, fue destacado por la revista ‘The Analytical Scientist’, incluyéndola en la lista de los 60 científicos más influyentes del mundo y los 10 más importantes de América del Sur en 2020.

El reconocimiento se basó en las nominaciones hechas por la comunidad científica que lee la revista, de acuerdo con la calidad de las investigaciones realizadas, la importancia de sus publicaciones, entre otros aspectos de interés relacionados con el trabajo de cada investigador; de allí, un panel de jueces independientes evaluó el equipo.

La revista también menciona una serie de entrevistas realizadas a cada uno de los investigadores destacados. Stashenko, quien lidera el Centro Nacional de Excelencia de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales (Cenivam), destacó que su pasión por la ciencia analítica proviene de su familia.

“...mi mamá era química y mi papá era físico, por lo que la tradición familiar jugó un papel importante en mi decisión de estudiar química. Mi amor por la química analítica en particular, se desarrolló durante mi doctorado en el campo de la espectrometría de masas orgánica”, indicó.

“A menudo, la gente no entiende para qué sirve la ciencia o por qué deberíamos invertir en ella. Por esta razón, es fundamental que las ideas científicas se comuniquen al público. Las instituciones financieras no siempre comprenden la necesidad de invertir en ciencia fundamental y buscan únicamente aplicaciones e innovaciones. La burocracia excesiva también disminuye el crecimiento de ideas nuevas y creativas en la ciencia, ya que pueden no estar entre las de moda o rentables en un momento dado”, mencionó al preguntársele sobre los conceptos erróneos de la ciencia en América del Sur.

En 2016, esta misma revista científica reconoció a la profesora e investigadora UIS, nacida en Rusia, como una de las 50 mujeres más influyentes en las ciencias analíticas del mundo.

Desde 1983, Stashenko se desempeña en el campo de la docencia e investigación en la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias UIS. Es Doctora en Ciencias Químicas y en Química Orgánica e Instrumental de la Universidad Druzhby Narodov de Moscú.

En la actualidad, es profesora titular laureada y directora del Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas Crom-Mass de la UIS. Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, del Consejo Científico del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, del Consejo del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Biotecnología de Colciencias, y de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Acac); además, es Académica de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Ha dirigido más de 250 tesis de pregrado, maestría y doctorado en Química y participado en la publicación de más de 250 artículos científicos en revistas indexadas internacionales, nacionales, memorias de congresos y simposios internacionales. Además, es una de las autoras de cinco patentes concedidas a la universidad.

Para conocer el listado de investigadores reconocidos por ‘The Analytical Scientist’ puede consultarlos en la página web de la revista.