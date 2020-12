‘Donatón’ de peluches y juguetes para alegrar la Navidad de niños migrantes en Bucaramanga

Si usted tiene en su casa juguetes o peluches que no use, no los arroje a la basura. Esos muñecos podrían ser la felicidad para cientos de niños migrantes que se encuentran esta Navidad en difíciles condiciones en Bucaramanga.