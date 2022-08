$!Dónde y cómo opera el microtráfico en Bucaramanga y su área

El consumo y venta de droga en Bucaramanga y su área metropolitana acecha todos los escenarios: parques, canchas, colegios, universidades, bares, tiendas y hasta barrios completos, sin discriminación.

Las bandas criminales se estructuran de tal forma que se pueda llegar a la mayoría de personas posibles. Tal ha sido el aumento en el consumo, que se normalizó llegar a un parque y percibir el olor a marihuana, pasar por las zonas de rumba y ver cómo aspiran el ‘perico’ en un andén, incluso escuchar los múltiples nombres que le han puesto los estudiantes en un salón de clase para que no se levante sospecha dentro del colegio.

Vanguardia tuvo la oportunidad de hablar con un consumidor de droga de Bucaramanga, quien bajo protección de su identidad, dio luces de cómo es este mundo.

“Las personas que tienen más dinero son las que más consumen. La droga no se movería si no hay dinero. El indigente no es el que hace que esto (negocio) se mueva. Los que tienen el dinero son los que invierten y forman el capital”, afirmó.

Pero, a su juicio, el tráfico y comercialización de estupefacientes ha ganado terreno en esta región del país porque “hay ayuda de ley, sino hay alguien se preste para esto, pues no se movería. Usted no puede transportar, ni vender si un policía no lo permite, estoy hablando de un barrio. Esto no quiere decir que todos los policías sean así, porque hay unos que no se dejan sobornar. Lo que estoy diciendo no es un secreto...”.