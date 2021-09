Ante la ausencia de esta acreditación, que debe ser renovada por el Ministerio de Educación Nacional, los más de 200 médicos que anualmente se presentan a este posgrado para acceder a los 4 cupos que ofrece el programa no han podido continuar con su formación.

De acuerdo con Óscar Araujo, presidente de la Agremiación Colombiana de Médicos y quien hace dos años espera poder entrar a la residencia de anestesiología y reanimación, la no renovación del registro “pone en riesgo de que se acabe el programa además que el apoyo académico que recibe el Hospital Universitario de Santander, HUS, en esa área no se recibe”.

“No es posible que la universidad más importante del nororiente colombiano y una de las cinco instituciones más importantes del país, con 35 años de formación en esta especialidad hoy tenga tantas demoras por parte del Gobierno Nacional”, agregó.

Cuestionó que en medio de la pandemia que vive el país por cuenta del COVID-19, que requiere con urgencia especialistas pasen estas cosas.

El país necesita especialistas, las autoridades deben agilizar este proceso. El llamado al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud es que en medio de una pandemia en donde un número significativo de personas sufre complicaciones y necesita atención en una Unidad de Cuidados Intensivos, se deben priorizar este tipo de procesos que permitan formar los especialistas que atienden esas unidades”.

Rafael Serrano, coordinador del Posgrado de Anestesiología y Reanimación relató que el programa ha formado ininterrumpidamente profesionales de anestesiología desde 1983.

"El último registro calificado que tuvimos fue en el 2013, que se vencía en junio del 2020. Un año antes desde el programa se envió la documentación requerida al Ministerio de Educación, esperando recibir la confirmación a tiempo", dijo Serrano.

Toda esa documentación se recopiló y se radicó el 18 de junio de 2019. "Teóricamente el registro calificado tenía que haberse renovado antes de junio del 2020", señaló.

Ante la ausencia del registro calificado no se ha podido abrir la convocatoria para nuevos residentes de la especialización. En dos años han tenido que quedarse sin la posibilidad de educar nuevos residentes.

Por tal motivo, temen que el programa llegue a su fin, pues sin el registro calificado no se puede funcionar.

"Los docentes que tenemos no pueden seguir si no hay estudiantes, son profesionales especializados en ramas especificas que no se consiguen fácil y puede que cuando volvamos a funcionar ya no estén disponibles. Además tenemos varios convenios con instituciones que podrían perderse. Es prácticamente como empezar de cero, perder todo el camino que ya se ha recorrido", enfatizó el Coordinador del Posgrado.

Esta situación, al parecer, también afecta a varios programas de otras instituciones tanto en pregrado como en posgrado en el país debido a que el Ministerio de Educación ha estado demorado con la expedición de la renovación de los registros.

La UIS es una de las pocas universidades públicas del país en ofrecer el posgrado de anestesiología y reanimación.