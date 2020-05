El secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Ballesteros, explicó que ciudadanos han alertado a través de WhatsApp sobre el funcionamiento de moteles, pese a la orden de aislamiento obligatorio en medio de la emergencia por COVID-19.

Tras recibir la denuncia, las autoridades comprobaron que dos establecimientos seguían prestando sus servicios a la comunidad. “Encontramos evidencia de que habían estado recibiendo clientes, a quienes les alquilaban habitación por horas. Encontramos en cada uno de ellos una pareja”, detalló Ballesteros.

Lea también: Se levanta el pico y placa en Bucaramanga a quienes les coincida con el pico y cédula.

El funcionario detalló que se solicitó acompañamiento de la Policía Nacional para aplicar el respectivo comparendo a las personas que se encontraban en dichos moteles.

Igualmente, se procedió a realizar el sellamiento de ambos negocios para que no continuaran prestando más servicios. “Esto está prohibido, como medida de bioseguridad”, afirmó el Secretario de Salud.

Además, Ballesteros pidió a la comunidad no realizar actividades que no están autorizadas, “teniendo en cuenta que están colocando en riesgo su vida y su integridad. Los invitamos a que se acojan a este proceso de confinamiento preventivo para lograr que no se sigan registrando casos de COVID-19”.

La Administración Local recalcó que a partir del 11 de mayo próximo se permitirá que ciertos establecimientos comerciales reabran sus puertas. No obstante, entre estos no están incluidos los moteles.

Lea también: Indignación en Colombia por denuncia de vigilante que fue obligada a vivir en el edificio en el que trabajaba.