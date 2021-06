Dos municipios de Santander esperan luz verde para vacunar masivamente

El secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, aseguro que está a la espera de que el Gobierno Nacional autorice este plan de vacunación que beneficiaría a los pobladores de dos cascos urbanos de la región.

De acuerdo con el funcionario en el ámbito nacional se dio prioridad a territorios fronterizos para avanzar con los pilotos, tal cual lo anunció la Gobernación de la Guajira el pasado martes.

No obstante, Villamizar aseguró que el Ministerio de Salud tiene previsto abrir la vacunación masiva en cerca de 45 municipios, incluyendo a dos ubicados en Santander. No obstante, no reveló cuáles serían.

“La idea es vacunar solamente el área urbana de estos municipios, que tienen cerca de 8 mil o 10 mil habitantes. Cuando tengamos una fecha confirmada la daremos a conocer”, dijo el Secretario de salud.

Una de las condiciones para que el municipio sea favorecido es llevar un buen ritmo de vacunación.

La vacuna que se aplicaría en este esquema sería la fabricada por la farmacéutica Janssen de Johnson & Johnson, la cual solo requiere de una sola dosis.

Villamizar aseguró destacó que en Santander se han aplicado a buen ritmo a medida en que las vacunas se van recibiendo. “Apenas llegan se distribuyen de forma inmediata, pero dependemos de las entregas del Gobierno Nacional”.

En Santander se adelanta la vacunación general para mayor de 45 años, que son vacunados simplemente presentando su cédula. A partir del sábado las personas entre 45 y 49 años no requerirán agendamiento.

Además, el funcionario recordó a los ciudadanos que es necesario aplicarse la segunda dosis para lograr inmunidad contra el coronavirus.

