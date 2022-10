Dura crítica a audiencia pública para la delimitación del Páramo de Santurbán

Una dura crítica les hicieron algunos labriegos, en cabeza de Fredy Alonso Maldonado Vera, líder campesino del municipio de Silos, Norte de Santander, a la audiencia pública para la delimitación del Páramo de Santurbán que se cumple en estos momentos en el auditorio principal del Parque del Agua, en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Y si bien en esta jornada hay colectivos de campesinos, ambientalistas, mineros, líderes cívicos y autoridades competentes, Maldonado Vera argumentó que “en el fondo aquí no se están discutiendo asuntos fundamentales para la delimitación de los páramos de Santurbán y del Almorzadero”.

Cuestionó el hecho de que “el Gobierno Nacional habla de formalización minera, aunque a la fecha no ha realizado a cabalidad la delimitación, pese a que debió hacerse hace más de cinco años. Lo peor es que, a pesar de que el fallo de tutela T-361 de 2017 le concedió a MinAmbiente como plazo un año, poco o nada se ha hecho; la gestión administrativa de la citada cartera solo ha logrado acuerdos con tres municipios santandereanos, de los 40 afectados: hablo de Vetas, Matanza y El Playón. ¿Y California y el resto?”.

El labriego puso en entredicho, “la transparencia de la audiencia, toda vez que el día anterior se habría reunido la Ministra del Medio Ambiente con los miembros del comité para manipular las ponencias presentadas, evitando la presentación de propuestas de los habitantes del Páramo, consistentes en el fortalecimiento de las actividades ancestrales”.

El vocero de los campesinos fue más allá y se atrevió a decir que “un docente de la Especialización en Derecho Ambiental -de una universidad que no precisó- les habría ofrecido incentivos de notas evaluativas a los alumnos que se inscribieran en la audiencia, para quitarles el puesto a los paramunos afectados”.

Maldonado manifestó que: “el Ministerio no puede seguir haciendo oídos sordos y hablando sobre el páramo con quienes no habitan en el páramo, trayendo personas ajenas de Bucaramanga y de otras partes del país, cuando no están reuniéndose realmente con la gente afectada”.

Vale recordar que la Cámara de Representantes fue la que convocó esta audiencia pública. La actividad se realiza en estos momentos e irá hasta las 2:00 p.m. y en ella participan, entre otros, la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad González; activistas de la ciudad; congresistas; estudiantes universitarios, y el equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) liderado por el representante a la Cámara, Cristian Danilo Avendaño Fino.

La idea de este certamen, según confirmaron las autoridades, es generar un diagnóstico sobre los procesos de delimitación de los mencionados páramos y presentar propuestas para la protección de los ecosistemas.