No usan el tapabocas y cuando lo hacen no se lo ajustan bien; no respetan el debido distanciamiento en la calle ni en el bus; y en general no acatan las normas de bioseguridad. Hablamos de los habitantes del área metropolitana quienes, en un promedio del 60%, han sido sorprendidos violando las mínimas reglas contempladas en la emergencia sanitaria.

Así lo indica la encuesta ‘Mi voz, mi ciudad’, elaborada por el Programa Bucaramanga Cómo Vamos y la Fundación Corona, con el auspicio de Vanguardia.

El sondeo es una iniciativa de medición con el fin de abrir espacios para que los ciudadanos manifiesten sus diferentes percepciones y situaciones acerca de su calidad de vida durante la ‘cuarentena’, además de brindar insumos para la toma de decisión durante la coyuntura actual por la COVID-19.

En general, la mayoría de las personas tiene una percepción negativa frente al comportamiento de otros ciudadanos en temas como: el uso de tapabocas, el debido distanciamiento y el mismo autocuidado, lo que refleja una alta desconfianza interpersonal frente a la responsabilidad y el cuidado en la pandemia.

Para Yani Lizeth León Castañeda, experta en la interpretación de los datos de esta encuesta del programa Cómo Vamos, “si en promedio el 60% de la población del área no se ha comportado bien durante la ‘cuarentena’, no es de extrañarse que se propague más el virus”.

“En esto de frenar el avance de la COVID-19 todos tenemos deberes y, sobre todo, grandes responsabilidades. Y no se trata solo de tomar las medidas preventivas de lavarse las manos regularmente o teletrabajar, también es preciso el autocuidado y el respeto por la salud de los demás”, agregó.

“Deberíamos acatar las disposiciones decretadas por las autoridades municipales en este tiempo de pandemia. También nos corresponde entender que el Código de Policía conforma un conjunto de normas cívicas que debemos adoptar para gozar de buena salud y para garantizar una sana convivencia”, precisó.

“La tolerancia, el interés por el cuidado de lo público y el respeto al vecino son actitudes que nutren el bienestar y el buen funcionamiento de la ciudad, sobre todo en estos tiempos de crisis”, expresó.

“La no obediencia a las medidas decretadas y la falta de cultura ciudadana han hecho que el civismo hoy sea solo letra muerta”, conceptuó.

Y agregó: “este mal comportamiento de la gente es un obstáculo en la lucha contra el Coronavirus en el área metropolitana”.

“Más allá de las estadísticas en rojo, debemos entender que están en juego nuestras vidas, las de nuestros parientes y las de los demás. Debemos pensar en el bien común”, puntualizó la experta.