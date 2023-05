Dylan, el niño ‘milagro’ de la avalancha de Piedecuesta tiene casa propia

Así rescataron a Dylan

María Liliana Jaimes narró detalles de lo sucedido en 2020. “Yo vivía en Lebrija. Cuando me avisaron eran las 3:00 a.m. Cogimos un carro, nos fuimos para el lugar y sobre las 7:30 a.m. me encontré con mi hijo”, afirmó.

Los pobladores de la zona salieron en busca de las personas desaparecidas y sobre las 8:15 a.m. de ese día, el llanto débil de un pequeño alertó a dos pobladores de la zona quienes al buscar entre los vestigios de la avalancha hallaron a un bebé que se encontraba cubierto de barro.

“Fabián, Fabián, encontraron a Dylan” gritó Jaimes Porras, al tiempo que afirmó que “mi hijo salió corriendo, se resbaló, se levantó y agarró a Dylan y lo abrazó. Luego me lo entregó y salí corriendo a lavarte la carita con agua de una jarra”.

Liliana dijo que “Fabián se fue con el niño en una camioneta de un vecino. Cuando llegaron a la autopista, en cercanías a la estación de servicio Transpiedecuesta, se les atravesó una camioneta de la Defensa Civil, que trasladó al niño hasta la Clínica del municipio”.

Pese a la magnitud de la tragedia, el parte médico de la salud del niño fue de un politraumatismo leve a moderado con hemorragia y un cuadro de neumonía que fue tratado con antibióticos durante cerca de siete días. A los 12 días de la tragedia, el bebé salió del centro asistencial junto con su padre.