Eduar Antonio Becerra Vergara nació en San Gil, pero ha pasado la mayor parte de su vida en el Valle de San José. Siempre quiso ser un científico reconocido y, tras largas jornadas de estudio y dedicación, lo consiguió. A sus 34 años de edad, hoy es uno de los más destacados egresados de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Después de que culminó la secundaria, le apostó a esa ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza, con ayuda de la matemática: la física. Y no fue gratuita esa apuesta, pues siempre estuvo interesado en conocer más allá de las características de la energía, del tiempo y de la materia.

Y como la física tiene como objetivo principal comprender, teorizar y experimentar sobre el universo y los diferentes fenómenos que en él se manifiestan, se las ingenió para elaborar una tesis que tuviera que ver con el espacio.

Su tesis, según le contó a Vanguardia, se centró en demostrar que “una concentración de materia oscura, situada en el centro de la galaxia, puede describir toda la dinámica orbital que se puede observar alrededor del centro galáctico sin necesidad de recurrir a un agujero negro”.

Tras sustentar su investigación, dicha tesis doctoral acaba de ser seleccionada como una de las tres mejores de Latinoamérica, de acuerdo con el International Center for Theoretical Physics – South American Institute for Fundamental Research (ICTP-SAIFR).

Él, quien ha trabajado como docente en la UIS y en las UTS, ya tiene un Doctorado en Física y además se prepara para hacer un postdoctorado en España.

Él no olvida sus raíces en la Provincia Guanentina y todo el aprendizaje que ha recibido en la UIS. Además destaca el trabajo de sus tutores: Jorge Rueda, egresado destacado UIS y profesor del International Center for Relativistic Astrophysics; y Guillermo González, profesor de la Escuela de Física.

“La UIS es como mi segundo hogar, ahí hice el pregrado, la maestría y el doctorado; conocí mucha gente, los espacios de la Universidad fueron fructíferos para el desarrollo de mi carrera de mi vida y de mi investigación. Me brindaron muchas oportunidades y gracias a las opciones que me dio alcancé lo que he logrado”, recordó el Físico.

Becerra Vergara promete que continuará haciendo investigación en temas relacionados a su tesis doctoral e incursionará en áreas como la física solar y las dinámicas de fluidos.