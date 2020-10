De no existir más inconvenientes, como las demandas o la cuarentena que afectaron las obras, antes de finalizar 2020 los bumangueses tendrían a plena disposición la primera red de ciclorrutas interconectadas del área metropolitana.

El proyecto conectará zonas altamente concurridas en la meseta de Bucaramanga, casi que de extremo a extremo, como el caso de Cabecera y la Ciudadela Real de Minas. Los pedalistas contarán con carriles exclusivos, y en ciertos casos preferenciales, para realizar sus desplazamientos.

En total, más de $14 mil 737 millones ha invertido el Gobierno Local para hacer la construcción de 20 kilómetros de ciclo infraestructura, que debieron quedar listos en la administración del ex alcalde Rodolfo Hernández.

Sin embargo, durante su mandato solo se terminaron 2,6 km, y unos cuantos metros más de ciclorrutas en algunos tramos de vía. Problemas en materia de planificación y de socialización originaron demandas contra el Municipio, que a la postre se convirtieron en órdenes judiciales que paralizaron y retrasaron el proyecto.

El gobierno actual se comprometió con la terminación de los 17,4 kilómetros restantes, y esta semana anunció que lo planeado es entregar esta primera red de carriles para pedalistas el 15 de diciembre próximo.

En estos momentos la Alcaldía adelanta trabajos de construcción y señalización en vías como las carreras 21, 29 y 35, la calle 55 y Real de Minas.

En diversos sectores de la capital santandereana los pedalistas disfrutan algunas conexiones que ya fueron terminadas en esta red, como el caso de la ciclorruta que une al parque de Los Niños con la sede principal de la UIS, y que a su vez conecta con la calle novena hasta la carrera 15.

Falta control y pedagogía

“La ciclorruta entre Cabecera y el Centro quedó muy buena; vivo en Morrorrico, la uso casi todos los días. Se siente uno mucho más seguro y con suficiente espacio para transitar. Lo que sí falta es más cultura y control, porque por ejemplo en la cuadra de la Plaza Central la ciclorruta es ocupada por los vendedores y a uno le toca pasarse al carril de los carros”, manifestó Humberto Forero, quien trabaja como celador en la zona céntrica de Bucaramanga.

Andrea María Navarrete, experta en movilidad sostenible y quien ha participado como expositora en foros internacionales, cuestiona la falta de pedagogía y de promoción frente al uso de la bicicleta por parte del Gobierno Local.

Esta activista, directora del colectivo ‘Mujeres Bici-bles’, señaló que dicho proyecto no se puede limitar a inversión en obras, y dijo que “hay que trabajar en la cultura ciudadana y pedagogía en la vía. Este asunto debe tener la misma relevancia que aprender sobre geografía o matemáticas, y se debería enseñar desde el colegio.

“Bucaramanga adolece de educación vial. No va a ser fácil cambiar el paradigma de la movilidad, pero debemos transformar la visión de ciudad que tenemos. El trabajo en asuntos sociales no se ha contemplado en este proyecto, debe existir un fuerte componente educativo, que en estos momentos no lo hay”, agregó Navarrete.

En corredores como la carrera 21 o la calle 41, constantemente los pedalistas padecen la invasión del carril exclusivo debido a automotores que parquean o transitan por las ciclorrutas.

“Falta señalización”

En cruces como la calle 32 con carrera 30, y la calle 36 con carrera 33, algunos ciudadanos advierten que la adecuación de ciclorrutas podría ocasionar trancones y hasta accidentes.

Diego Moreno, director de la Corporación Ciclaramanga, además de destacar los impactos positivos de la ciclo infraestructura concordó con que “falta pedagogía y promoción de los espacios y de la bici como medio de transporte, para que la población logre avanzar, es muy difícil bajar a la gente del carro

“Falta mejorar la señalización, no está claro cuáles tramos son bidireccionales y cuáles unidireccionales, y se requiere mejor demarcación. Son pocos 20 kilómetros en comparación con las vías que existen, pero es la semilla”, agregó este activista de la bici.

Dato:

La actual Administración Municipal se comprometió con la construcción de otros 15 kilómetros de ciclorrutas.