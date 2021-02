Según cifras de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, el año pasado se lograron atender 1.566 animales, de los cuales 1.467 lograron ser liberados en sus entornos naturales, gracias a los cuidados brindados en el Centro de Atención, Valoración y Rescate, CAV.

En 2020 cerca de 25 animales fallecieron, pues no pudieron recuperarse de las malas condiciones en que fueron hallados. Sebastián Mejía, médico veterinario del CAV, aseguró que "a veces llegan muy heridos y mueren. Las que más sufren son las serpientes que son maltratadas o atropelladas".

Otros 70 animales no han logrado ser liberados, pues se volvieron dependientes del ser humano

Las especies que más han llegado al Centro de Atención son faras, réptiles como las tortugas, además de aves como loras y pericos. Esta temporada de calor también ha favorecido la salida de serpientes.

Cuidados

Actualmente en el CAV son atendidos cerca de 282 animales por un grupo de veterinarios para brindarles los tratamientos que requieren para su evolución clínica.

Sebastián Mejía, médico veterinario del CAV, señaló que “una vez llegan al CAV los animales de fauna silvestre reciben valoración médica. Usualmente pasan un periodo de cuarentena para descartar que no tengan ninguna enfermedad. Una vez ya mejoren su estado de salud y reciban una dieta nutricional, están listos para volver a su hábitat”.

Los requisitos que debe cumplir un animal para ser liberados son: estar en buen estado de salud, que no haya perdido su capacidad de vivir en su hábitat natural y finalmente que sea de esta región.

Juan Carlos Reyes Nova, Director General de la CDMB, explicó cuál debe ser el procedimiento que se les debe dar a los animales si los encontramos en las calles. “Lo primero que debemos hacer es no intentar tocarlos, ni mucho menos agredirlos, dejarlos quietos, ellos usualmente actúan según nosotros los tratemos, si nosotros los agredimos ellos también. Entonces la invitación es para que llamen a las líneas de la CDMB 6346100 para pedir la captura y reubicación del animal o también llamar al 123 de la Policía Ambiental quienes son nuestros aliados en estetrabajo tan importante. Ellos realizan el traslado del animal al CAV”.

El Director de la Corporación precisó que el gran trabajo que se hace en el Centro de Valoración se continuó pese a la época de pandemia y se han reforzado los esfuerzos con la Policía Ambiental para proteger la fauna silvestre de la jurisdicción de la CDMB.

“Agradecer a la Policía Ambiental porque junto a ellos podemos rescatar de manos inescrupulosas a nuestros animales silvestres, recordar que muchos están en tenencia ilegal y el gran objetivo de nosotros es devolverlos a su hábitat totalmente sanos”.

A diario la Policía rescata cerca de siete especies silvestres

Lucy Salcedo Durán, jefe del grupo Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que a diario se realizan cerca de siete operativos para rescatar especies silvestres que llegan hasta las zonas urbanas de la ciudad.

"Es normal recibir reportes de la ciudadanía, estos animales suelen aparecer en los alrededores de zonas boscosas. Las campañas educativas han servido para que no los maltraten, las personas llaman para que nosotros reubiquemos los ejemplares", señaló Salcedo.

Precisamente, la teniente pidió a los bumangueses no entrar en pánico ni agredir a estos animales. Lo que se debe hacer es llamar a las autoridades ambientales. "No se deben manipular, pues no se sabe si puede ser una especie venenosa. Inmediatamente se debe reportar la situación a la línea 123 para que el personal idóneo verifique el caso y se pueda reubicar al animal en su hábitat con la ayuda de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, que se encarga de su rehabilitación".

De acuerdo con la uniformada, la mayoría de casos reportados en el área metropolitana se trata de culebras, faras, tortugas y loros.

Salcedo recordó que estas especies no son mascotas, por lo que la ciudadanía debe abstenerse de capturarlos. "Esta fauna no debe estar en cautiverio, sino en su ecosistema para evitar un desequilibrio ambiental".