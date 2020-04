$!El ‘arte’ de hacer sonar una banda en cuarentena

Aún así, la coyuntura no fue un impedimento y decidió hacer sonar las orquestas desde casa. Se volvió aprendiz de un área que no había explorado: la edición de audio y video. Los tutoriales de Youtube fueron su guía y los programas de Adobe, sus instrumentos.

Con ayuda de sus celulares, los estudiantes grabaron sus partes desde casa. “Se hace una maqueta, ellos se graban sobre esta usando auriculares, primero en audio y luego en video”, dijo.

Pero el proceso tiene más detalles, pues tuvo que limpiar los audios de sonidos externos y luego unirlos por familias: los saxofones, los trombones, las trompetas, el bajo, el teclado, etc.

“Yo no soy diseñador ni productor de audio, he tenido que aprender y ha sido enriquecedor para mí. Pasé toda Semana Santa haciendo eso y me impactó mucho porque dije: ‘wao’, ni siquiera esto de la pandemia nos ha parado ”, dice Cabrera.

Según él, ha sido una oportunidad para conectar a sus estudiantes con músicos de otras partes del mundo, esto para motivarlos a cultivar su talento desde la distancia.