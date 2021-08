El autor Pablo Montoya se presenta hoy en Ulibro con un relato estremecedor

Pablo Montoya, escritor santandereano y quien es reconocido por ser uno de los autores más completos de su generación, se presenta hoy en la Feria Ulibro, a las 5:00 p.m., con un relato estremecedor.

El autor de Barrancabermeja, quien estará en el Centro de Servicios Universitarios, CSU, nos contará lo más reciente de su producción titulada: La Sombra de Orión.

Se trata de una valiente denuncia sobre los desaparecidos y asesinados en los barrios de la comunas de Medellín, Antioquia, durante la famosa y tenebrosa operación Orión.

En esa producción, Montoya demuestra toda su maestría narrativa. Según él mismo lo afirma, “el peso que siento sobre el asunto de los desaparecidos en Colombia me llevó a escribir este libro. Me parece terrible como colombiano, como ciudadano y como escritor, que en el país se registren cada día tantos desaparecidos”.

Su obra plantea preguntas que, según Pablo Montoya, son cruciales: ¿Qué pasa que nuestras grandes calamidades sociales no logran resolverse ni superarse sus efectos traumáticos? ¿Por qué no encontramos a los miles desaparecidos que tenemos? ¿Por qué los grandes responsables de esta tragedia nacional no han sido sancionados? ¿Qué es lo que nos sucede como comunidad? ¿Por qué no reaccionamos ante una situación tan extrema como esta?

De Pablo Montoya hay que decir que es Premio Internacional de novela Rómulo Gallegos y también se ganó el premio Casa de las Américas, en la categoría Narrativa por su libro Tríptico de la Infamia.

A lo largo de su vida literaria, él ha abordado, con igual eficacia, tanto la novela, el cuento y el poema, como el ensayo y la crítica literaria. Igualmente ha incursionado en la crónica cultural y en la traducción.

Entre sus novelas más destacadas, además de Tríptico de la infamia, están Los derrotados, Lejos de Roma y La sed del ojo, las cuales pueden ser consideradas como novelas históricas. De otra parte, es autor de siete libros de cuentos entre los cuales sobresalen: Réquiem por un fantasma, El beso de la noche y Adiós a los próceres.

La presentación de hoy cuenta con la moderación de la directora de Vanguardia, Diana Saray Giraldo.