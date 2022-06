La principal razón por la que las rutas toman menos tiempo en llegar a su destino tiene que ver con la no invasión del carril exclusivo, lo que permite un flujo más rápido y cero riesgo de accidentes.

“Aunque aún no tenemos el número exacto de usuarios que utilizaron el Sistema durante el día, podemos mencionar que hasta el momento Metrolínea ha presentado muy buena acogida. Se ha visto un gran flujo de usuarios en las diferentes rutas, sobre todo entre las 6:30 a.m. y las 8:30 a.m., además entre la 1:30 p.m. y las 2:00 p.m., así mismo esperamos que para eso de las 4:30 empiece la otra hora de alto flujo por ser el horario de finalización de la jornada laboral”, aseguró Jhon Murillo, director de operaciones de Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea.

Así mismo, el profesional afirmó que gracias a contar con el carril exclusivo despejado, la ruta especial que se implementó para hoy, que fue la T3, logró cumplir con el recorrido directo Bucaramanga - Estación Quebrada Seca y Piedecuesta (Estación el Portal), en menor tiempo de ida y de regreso.

Otra de las rutas que fue modificada para permitir mayor flujo y rapidez para los usuarios, fue la P7, que viajó desde Piedecuesta hasta Lagos y de ahí en adelante pasaba a ser P6 hasta el Parque Estación UIS.