El fin de los cuentos de hadas

La de hoy es una invitación a quitarle el arco y las flechas a Cupido, a destronar a los que quieren a las mujeres de rodillas y en general a liberarnos de las trampas del romanticismo. Se trata de un interesante texto que nos cuenta la transición que se vivió entre la denominada revolución sexual y la revolución amorosa, algo que -aunque significó gran aporte al feminismo contemporáneo- no sabemos si dejó más héroes o víctimas en medio de esa coyuntural guerra de ideales. Hablo de ‘Dueña de mi amor, mujeres contra la gran estafa romántica’ de Coral Herrera, quien con este libro hace una sana invitación a las mujeres a levantarse y a liberarse de las trampas del amor de los cuentos de hadas.

En este libro la autora desenmascara a todos aquellos que se benefician del sufrimiento de las mujeres e interpela a los hombres para que se unan a la revolución haciendo autocrítica amorosa, individual y colectiva.

Si bien es un tema para aquellas mujeres que quieren dejar de sufrir por amor, y que están trabajando para desengancharse de las ‘tragas malucas’ y dejar de sucumbir a la gran estafa romántica, el texto también habla del cuento que les meten a todas esas adolescentes, que viven bombardeadas con historias de princesas y películas con final feliz.

La obra literaria, que se expone hoy, pretende prepararlas para que no vayan desnudas a la guerra mundial contra los hombres -o contra ellas mismas- de tal forma que se animen a tomar las riendas y a luchar por su autonomía y libertad, pero sobre todo para que no olviden que tienen derecho al placer y a disfrutar del amor. Quizá el más importante mensaje del libro es que ellas mismas no olviden nunca que son dueñas de sus deseos, de sus sentimientos y de sus sueños.

A las 11:30 a.m. de hoy, en un certamen remoto de Ulibro, Coral Herrera participa en un conversatorio moderado por Érika Moreno. Conéctese a través de ulibro.com o a través de las redes de la feria en Facebook, Instagram y YouTube.