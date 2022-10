El fuego arrasó con ocho casas en Luz de Esperanza, en Bucaramanga

Un panorama desolador se vivió la mañana de este domingo en el asentamiento humano Luz de Esperanza, en el Norte de Bucaramanga. Ocho familias lo perdieron todo en un incendio, que los sorprendió en horas de la madrugada.

Las humildes viviendas, construidas en su mayoría con tablas y latas de zinc, quedaron hechas escombros y cenizas. Algunas de estas familias ya habían sido afectadas por una conflagración ocurrida el 27 de noviembre de 2011. Con esfuerzo levantaron su vivienda, pero su hogar volvió a ser destruido por las llamas.

Era alrededor de la 4:30 de la madrugada cuando los habitantes se sobresaltaron con las llamaradas de humo. El fuego se estaba propagando desmedidamente arrasando con todo a su paso. Mientras unos socorrían a quienes estaban dentro de las casas que se estaban quemando, otros corrieron con baldes y mangueras para evitar que se extendiera, pero todo se salió de control.

Por fortuna el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bucaramanga acudió oportunamente al llamado de emergencia y evitaron una tragedia.

Hasta pasadas las 5:15 de la mañana pudo liquidarse por completo el fuego. No hubo pérdidas humanas que lamentar.

“Se desplazó inicialmente una máquina que estaba en San Francisco y otras dos de la estación central. Estuvimos 12 unidades controlando el fuego y se gastaron aproximadamente 6 mil galones”, informó el teniente Édgar Ochoa, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bucaramanga.

Testimonios de los damnificados

Miriam Rueda, de 67 años, estaba durmiendo sola en su casa cuando sus vecinos tumbaron la puerta para sacarla del lugar.

“Mi esposo estaba en el campo, donde un familiar. Yo solo escuché cuando gritaban mi nombre y que me saliera”, narró afligida.

Es la segunda vez que se queda sin hogar. En el 2011 su casa fue consumida por un incendio causado accidentalmente.

“Siempre hemos vivido aquí, yo no me quiero ir. Quiero que me ayuden a levantar mi casita otra vez...”, añadió la adulta mayor.

Richard Camargo, otro de los afectados, tuvo que separarse de su hija. En el apartamento en el que lo alojaron solo puede quedarse con su esposa, ella también tuvo que enviar a sus hijas con unos familiares suyos.

“Nos toca empezar de cero. También llevábamos varios años aquí y a mi esposa también ya se la había prendido la casa en el 2011. Con esfuerzo la volvió a parar. Esta persona que hizo esto causó mucho daño”, lamentó.

Lucha por legalizarse como barrio

En Luz de Esperanza hay 145 familias radicadas desde hace dos décadas. Laura Patricia Velázquez, líder del asentamiento, manifestó que desde hace muchos años solicitaron a la Administración Municipal la legalización para que se constituya como barrio.

“Ya parece que nos aceptaron la solicitud, solo falta el estudio de suelos. Hoy nos sentimos acogidos por todos los entes y entre la comunidad vamos albergar a las familias afectadas”, dijo.

Necesitan una ‘luz de esperanza’

Ya con la claridad del día, los habitantes del asentamiento del barrio Colseguros observaban abatidos el desastre que dejó la tragedia. Los enseres calcinados, las pocas paredes que quedaron en pie, el humo de algunas tablas de madera que seguían ardiendo y las latas de los tejados que quedaron intactas, eran la escena que fotografiaban los agentes de la Unidad Antiexplosivos del CTI de la Fiscalía.

Caminaban entre los callejones que dividen a las casas quemadas-la número 13, 14, 28, 29, 30, 31, 32 y la 36-, para orientar a los funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga que llegaron entregar las ayudas humanitaria y realizar un listado de los damnificados.

“Afortunadamente los daños fueron materiales y gracias a la solidaridad de los vecinos no hubo ninguna vida perdida. Actuamos de manera responsable con la comisión de gestión del riesgo y llevamos colchonetas, frazadas, kits de cocina y kits de aseo. Agradecemos a los vecinos que los acogen hoy para que tengan un techo donde dormir”, indicó José David Cavanzo, jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.