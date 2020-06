El gremio de organización de eventos en Santander pide apoyo por parte del Gobierno

Vestidos con trajes de fiesta, vestidos de novia, globos y hasta con una ataúd cubierto con el tricolor patrio, integrantes de la Asociación Colombiana de Organización de Eventos, Acoe, se movilizaron para pronunciarnos ante el Gobierno, debido a que no han sido favorecidos en los decretos ni en las leyes que existen por el Covid-19. Ante esto, protestaban por el derecho, a la igualdad a la no discriminación y derecho a libre movilización.

“En mi caso en particular es muy triste, teníamos 20 años de servicio, era todo nuestro patrimonio, de ahí criamos nuestras hijas, mi esposo y yo dependemos económicamente de esta actividad y debido a que no pudimos cumplir con los arriendos y no llegamos a ninguna negociación con la inmobiliaria, lo que hicimos fue desalojar, reducir nuestro mobiliario a la solidaridad de la gente, tenemos cosas guardadas en muchos lugares, el colchón financiero no nos dio para aguantar más meses, arriendos de dos millones de pesos, más servicios, más empleados, más nuestra familia, estamos desfalcados en más de 30 millones de pesos. Estamos en bancarrota”.