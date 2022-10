El hombre que reparte abrazos en Bucaramanga

Oswaldo Candela Flórez regala abrazos en las calles de Bucaramanga. Los domingos sale con su cartel, dispuesto a escuchar las historias de los transeúntes, sus preocupaciones y regalarles alguna palabra de consuelo. Sus razones son varias.

Hace un par de semanas, Candela Flórez, de 29 años de edad, recibió una llamada a eso de las 11:30 p.m., era un amigo de infancia pidiéndole ayuda. Sin pensarlo, tomó las llaves de su moto y salió a buscarlo. Su amigo estaba “destrozado, incluso me decía que quería lanzarse del puente de la novena (Viaducto Alejandro Galvis Ramírez)”, dice Oswaldo, quien logró evitar que ese pensamiento se consumara. “Lo llevé a la casa como a la 1:30 (a.m.)”, puntualiza.

Meses antes de morir como consecuencia de un cáncer gástrico, Smalia Julieth Candela, le pidió un favor a su hermano Oswaldo: que no dejara pasar a los vecinos que la visitaban diariamente para orar. Ella, de 28 años, quería compartir esa tarde con él. Hablaron un rato de lo cansada que se sentía por culpa de la enfermedad. Smalia le pidió que la acercar al balcón del apartamento, quería lanzarse desde el cuarto piso. Oswaldo logró convencerla para que cambiara de opinión y se fundieron en un abrazo. Él recuerda las palabras de su hermana: “Yo lo amo mucho hermano, lo amo hasta el cielo, ¿oyó?”.

Luego de esos sucesos que han marcado su vida, Oswaldo decidió salir a las calles para brindar una palabra de apoyo, ser una “voz de aliento” para quien lo necesite. “Lo hice un par de horas y recibí más de 300 abrazos de gente de diferentes estratos sociales, que me abrazaban y me contaban la historia que estaban viviendo. Fue muy satisfactorio saber que puedo ayudar a la gente con la experiencia que he tenido, con escucharles un poco”, dice Candela Flórez, quien trabaja en las mañanas como domiciliario y en las tardes en un emprendimiento familiar.

“Que la gente no tenga ese miedo de hablar, que pueda buscar ayuda”, esa es la motivación de Oswaldo para seguir regalando abrazos en la ciudad.

Un problema mayor

Durante este año, en Bucaramanga se han registrado 16 suicidios y 425 intentos, según cifras del equipo de salud mental de la Secretaría de Salud de Bucaramanga. La mayoría de estos casos se ubican en adolescentes y jóvenes, entre 15 y 29 años.

“Pide ayuda, yo te ayudo, hablemos” es una estrategia liderada por dicho equipo, que “promueve la creación de redes de apoyo comunitario para que entendamos que la salud mental es un asunto de todos”, destaca una de sus voceras, quien añade que es necesario contemplar el uso de los servicios de atención cuando se requiera.

En el Informe mundial sobre salud mental, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce las dimensiones y señala las razones de la situación a nivel global. “Las crecientes desigualdades sociales y económicas, los conflictos prolongados, la violencia y las emergencias de salud pública amenazan el progreso hacia una mejora del bienestar. En la actualidad, más que nunca, no cabe seguir actuando como de costumbre en lo que respecta a la atención de salud mental”, señala el texto de 28 páginas.

¿Necesita ayuda?

Estas son las líneas de orientación psicológica de las secretarías de Salud Departamental 317 4402158 (24 horas) y de Bucaramanga 318 548 9377 (9:00 a.m. - 9:00 p.m.).