$!El Hospital Psiquiátrico San Camilo inauguró sus nuevas instalaciones en Bucaramanga

En este nuevo espacio se brinda atención directa a las necesidades de los usuarios y su familia permitiéndole permanecer en contacto con su medio familiar, laboral, escolar y social, beneficiando al paciente con una serie de actividades terapéuticas, designadas a apoyar el proceso de readaptación a cada usuario.

"Queremos siempre prestar el mejor servicio, buscamos siempre tener la mejor calidad, para el beneficio de todos los bumangueses y para el beneficio de todos los santandereanos, por eso hoy nos sentimos muy contentos de poder seguir trabajando en equipo, y de seguir prestando un servicio para todos", afirmó Pedro Gutiérrez, gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo.

En esta nueva sede, el programa cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por psiquiatría, psicología, enfermería y terapia ocupacional enfocada a niños, niñas y adolescentes. Se ofrecen unas jornadas de atención de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. jornada continua. No obstante, se ofrece asesoría individual y grupal a las familias de los pacientes como complemento al proceso integral.

En este programa los pequeños pacientes y sus familias reciben tratamiento en psiquiatría y psicología infantil, neuropediatría y neuropsicología.

Por su parte el equipo profesional expresó una gran alegría por este nuevo ambiente tan agradable, y tan amplio, pues argumentan que esto permitirá mejorar los procesos de recuperación en los pacientes más pequeños.

"Agradecemos al gerente por adecuar este espacio. Pues de alguna manera nos motiva a llegar con más alegría a cumplir con nuestra labor diaria que tanto amamos, y brindarles siempre el mejor servicio. Por eso el equipo psicología, neurología y neuropsicología, queremos extender una invitación a todos los beneficiarios del Hospital Psiquiátrico San Camilo, para que hagan uso de esta nueva instalación", aseguró Ingrid Castellanos Psicóloga del Hospital Psiquiátrico San Camilo.

