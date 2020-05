El cambio de modelo del examen del Icfes, teniendo en cuenta las medidas de prevención y de distanciamiento social establecidas por el Gobierno Nacional, permitirá que los estudiantes en Santander, por primera vez en su historia, puedan presentar la prueba por la vía electrónica. ¡Claro también habrá oportunidad de hacerlo de manera presencial!

Así lo informó Mónica Ospina Londoño, directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, más conocido como Icfes.

Según dijo, “es fundamental acompañar el proceso de la evaluación con la transformación digital y ya se dieron algunos pasos”.

Y agregó: “la modalidad de examen virtual será una realidad gracias a la experiencia adquirida por el Icfes en la aplicación de más de 500.000 pruebas electrónicas, realizadas en años anteriores”.

Añadió que la entidad tiene un plan para los estudiantes que presenten inconvenientes tecnológicos: “Para ellos, habrá la posibilidad de hacer la prueba presencial. Eso sí, el lugar contará con todas las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19”, agregó la funcionaria.

De acuerdo con los cronogramas y según la programación definida por el Icfes, el próximo examen se hará el 18 y 19 de julio.

De hecho, se sabe que cerca de 99 mil estudiantes ya están inscritos en la plataforma.

Inicialmente se practicarán las pruebas Saber TyT; es decir los exámenes dirigidos a estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas inscritos. Las pruebas tendrán una duración máxima de cinco horas en una de estas dos fechas.

De acuerdo con los estimativos oficiales por parte de la Secretaría de Educación de Santander, “tanto los docentes como los alumnos harán ingentes esfuerzos para participar en estas pruebas inéditas”.

Además, en esta ocasión el Instituto ofrecerá la posibilidad de presentarlo desde la casa del alumno. Lo que no se ha estipulado, hasta el momento, es cómo se garantizará que el alumno no haga copia o no cometa fraude a la hora de presentar la prueba.