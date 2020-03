Juan Carlos Barrios, odontólogo de 24 años, protagonizó un hecho de generosidad la noche del 25 de marzo. “Vi una publicación en Facebook como a la 1:00 de la mañana, donde decían que había un señor de avanzada edad que se encontraba en la entrada del Hospital Los Comuneros, que era del Socorro y que se encontraba con varias bolsas y pertenecías. En la publicación pedían ayuda para que no pasara la noche desamparado”, afirmó Juan Carlos.

Según el joven, Luis Francisco Medina Bueno, venía del Socorro a cobrar un dinero que le debían en la Plaza Central de la ciudad, pero se le hizo tarde y no tenía dónde pasar la noche, por lo que optó por refugiarse de la lluvia en un lugar que le pareció seguro: la entrada del Hospital Los Comuneros.

“El vino por qué tenía que hacer sus vueltas, llegó tarde y no tenía dónde quedarse así que empezó a caminar por ahí solo y decidió hacerse allí, porque aparentemente es un lugar seguro. No había comido porque todo estaba cerrado y la familia no le advirtió que no podía estar por acá, por lo que debía devolverse a su finca en Socorro” agregó Barrios.

Juan Carlos acudió al lugar de los hechos en busca del hombre con el fin de brindarle un techo mientras que amanecía para que pudiera terminar sus diligencias al día siguiente. “Llegué al hospital y efectivamente estaba ahí tirado en la entrada, completamente mojado, y con algunas personas que solo lo miraban de lejos, tenía un tapabocas y estaba muy sucio” agregó.

El joven llevó a Luis Francisco al apartamento que comparte con un amigo en el barrio San Francisco, allí le brindó algo de comer y una cama para que descansara. “Esta mañana me encargué de llevarlo a la Plaza Central donde reclamó su dinero, le entregué un tapabocas nuevo para que no estuviera expuesto al virus”, comentó Juan Carlos.

El hombre de 76 años regresó a su pueblo después de terminar su cobro en la ciudad.

“Finalmente se fue muy agradecido, y tiene mi contacto para cualquier cosa estar atento. Agradezco a todas las personas que me han escrito y llamado para ofrecer su ayuda. Sé que muchos quisieron ayudarlo anoche pero en medio de la crisis y la cuarentena nadie pudo hacerlo por miedo a salir a las calles”, concluyó Juan Carlos Barrios.