El ‘sabor de una oportunidad’ para jóvenes privados de la libertad en Piedecuesta

Desde las 11:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde se abren las puertas de un restaurante que está al costado del Centro de Atención Especializado Los Robles, ubicado en pleno centro de Piedecuesta. Cinco jóvenes se encargan de preparar y ofrecer platos típicos de la región.

Quizá pocos clientes sepan que para ellos atenderlos es todo un bocado de libertad, esa que de alguna manera perdieron al cometer delitos graves y por los cuales hoy deben pagar una sanción.

La estancia de cada uno de ellos ha sido larga y todavía les falta otro poco para salir de Los Robles. A veces se les vuelve desalentadora, extrañan a sus familiares y, por supuesto, andar de un lado a otro.

Sin embargo, todas estas sensaciones se han apaciguado gracias a una oportunidad que les llegó para cambiarles la vida.

A ninguno se le pasó por la mente que una cocina los haría sentirse productivos, ni siquiera reconocían sus talentos culinarios, solo hasta que se les abrió la puerta para estudiar gastronomía.

Fue tanto el compromiso que asumieron durante este proceso de aprendizaje, que el siguiente paso fue abrir un restaurante, en el que de lunes a jueves el plato tiene un costo de $8.000 y el viernes, que es un plato especial, de $10.000.

Para no cerrar puertas durante los sábados, domingos y festivos, la operación del lugar queda en manos de un grupo de madres que también tienen a sus hijos en el Centro de Atención Especializado.

En el restaurante ninguno tiene un rol específico, el que lava los platos hoy, mañana puede estar asando la carne o tomando el pedido de los clientes. Es un trabajo en equipo y se nota. Semanalmente cambian el menú.

En conversación con Vanguardia, uno de estos jóvenes dijo que “a pesar de las dificultades que tenía, estoy haciendo una inclusión social (sic), para resarcir el daño causado. Llegué a la fundación sin saber cocinar, pero a través de las oportunidades que me han brindado hoy preparo cualquier tipo de comida”.

Aseguró que su familia aún no se ha sentado en una de las mesas del restaurante, aunque con absoluta certeza dice que le encantaría tener ese momento.

“Quiero que se den cuenta que sí me he esmerado y sí quiero ser otra persona en la vida, quiero cambiar. Siempre me acuesto pensando en lo que va a pasar más adelante, porque quiero salir de acá y montar mi propio restaurante, seguir estudiando gastronomía”, explicó.

En este grupo no podía faltar la cuota femenina y para ella “este proceso le ha servido para tener un poco más de libertad y confianza. Aquí todos queremos resarcir el daño que en algún momento hicimos. He pensado en hacer muchas cosas cuando salga, porque dentro de mi proyecto de vida está ejercer lo que aprendí acá”.

“Somos ejemplo”

Raúl Jesús Toro, director regional de la fundación FEI, actual administrador del Centro de Atención Especializado Los Robles, explicó que estos cinco jóvenes participaron de un proyecto productivo abierto al público, convirtiéndose en el sexto que se gesta en el centro, gracias al apoyo brindado por la fundación FEI, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Piedecuesta, entre otros entes territoriales.

“Somos el único departamento que tiene centros de productividad para jóvenes y adolescentes, de la modalidad CAE (Centro de Atención Especializado), privativos de la libertad. Esto nace por iniciativa de los mismo jóvenes que se están formando y están estructurando un proyecto de vida fuera de la ilegalidad, a través de la gastronomía. Tres de ellos estudian en una reconocida escuela de gastronomía de Bucaramanga”, aseveró.

De acuerdo con Toro, para poner en funcionamiento el restaurante se hicieron unas inversiones y se establecieron unos compromisos, tal y como sucedió con la pizzería, panadería, barbería, SPA de uñas y un estudio de tatuajes, que son los otros proyectos productivos abiertos al público en estos momentos.

“El restaurante es el proyecto productivo de mayor impacto porque involucra a más actores de la dimensión pedagógica, porque no solo los jóvenes se ven beneficiados, también las familias”, anotó.

Con base en la información suministrada, se pudo establecer que en la parte externa de esos proyectos productivos externos hay aproximadamente 25 jóvenes, pero existen unos 25 microemprendimientos que se manejan en el interior e impacta a unos 40 jóvenes. Se espera que en octubre próximo se inaugure un lavadero de motos.

Para el director regional de la fundación FEI, la voluntad de ellos es fundamental para avanzar con estos proyectos, sin eso no se puede lograr nada, así se tengan las herramientas.

Desde el ICBF Regional Santander, se destacó que “esta iniciativa nos enorgullece porque conocemos el esfuerzo y compromiso de los jóvenes vinculados a Responsabilidad Penal para sacar adelante sus ideas y sueños. Esta es una nueva oportunidad para crear proyectos de vida legales y sostenibles, para cuando egresen de la medida”.