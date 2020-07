El santandereano que logró fotografiar al cometa Neowise

Camilo Gualdrón, quien desde hace cinco años vive en el Páramo de Berlín, sabía del cometa y estaba interesado en verlo, sin embargo no tenía muchas esperanzas, pues en sus anteriores intentos había fallado.

“Desde la semana pasada hice varios intentos por verlo, pero como está tan sobre el horizonte y como atardece tan tarde, el cometa no se veía, se ocultaba antes de las 7:00 p.m. Su cola ya no es tan grande y su núcleo no es tan incandescente, por ello es más difícil su visualización”, explicó.

A pesar de ello y sin planearlo, a las 7:09 p.m. del pasado miércoles 22 de julio, en el frío y nublado cielo del páramo se abrió un espacio, por donde pasó Neowise. Con su cámara logró inmortalizar el momento.

“Ese día estaba lloviendo y venteando ligeramente, estaba muy tapado, presentía que no se iba a poder ver. De repente salí porque escuché unos caballos y me di cuenta que se estaba abriendo un espacio entre las nubes”, relata.