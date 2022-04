$!El tapabocas en Bucaramanga y en Santander, con sus días contados

Jhon Sebastián Salcedo: “A mí me encanta que ya no me toque usarlo. Eso es muy incómodo”.

¿Y el carné de vacunación?

Según el presidente de la República, Iván Duque, “se eliminará la solicitud del carné de vacunación a las personas que ingresan a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, así como bares, restaurantes, cines, discotecas y conciertos, entre otros”.

De igual manera, el Mandatario explicó que frente a la entrada de viajeros mayores de 18 años, la recomendación es llegar con esquema completo de vacunación. Según comentó, “quienes no lo tengan deberán presentar prueba de COVID-19 con resultado negativo”.

“Se exigirá esquema completo de doble dosis o de una en el caso de Janssen, pero a las personas que no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se les va a exigir una PCR negativa no superior a 72 horas, o podrá presentarse una de antígenos que no supere las 48 horas”, precisó Duque.