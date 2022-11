$!El 'tira y afloje' jurídico por el cobro de porte de placa en Bucaramanga

Desde la Alcaldía de Bucaramanga se objetaron tales observaciones. La Jefe de Gobernanza del Municipio, Saharay Rojas Téllez, indicó este sábado que “Tránsito no ha incurrido en doble tributación”, y recalcó que esta tarifa “es fundamental para el funcionamiento de la misma entidad”.

“Es ilegal, el Concejo no tiene facultades”

Luego de la decisión judicial que ‘tumbó’ el acto administrativo de 2017, la Dirección de Tránsito acudió al Concejo de Bucaramanga con el fin de dejar en firme el cobro por porte de placa. Fue así como nació el Acuerdo Municipal N° 040 de octubre de 2022.

“Los concejos no tienen facultades en Colombia para crear impuestos, tasas ni contribuciones. El derecho anual por porte de placa es ilegal. Estamos ante un error grande que se cometió al revivir este cobro mediante el concejo”, manifestó Rodrigo Hernández Fernández, demandante.

El cobro que en años anteriores se denominó ‘derecho por porte de placa’, pasó a llamarse ‘derecho municipal de tránsito’ con la expedición del Acuerdo N° 040. Este profesional en derecho solicitó ante la justicia la nulidad del artículo 6 del acuerdo.

“Para el despacho la demanda reúne los factores de competencia funcional y territorial”, indicó el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga a través del auto que admitió esta acción de nulidad.

Además de señalar la presunta falta de facultad por parte del Concejo de Bucaramanga, el demandante también considera que “con este cobro por porte de placa existe doble tributación. Hay un bien mueble que ya es gravado por la Ley 488 de 1998, que ordena a los propietarios de automotores pagar el impuesto vehicular a la Administración Departamental, y el 20% de este recaudo va para la jurisdicción (municipio) en donde tenga registrado el vehículo”.

“Es decir, ya está gravado el vehículo por el Departamento, y con este cobro por porte de placa nuevamente se vuelve a gravar”, explicó el abogado.

De acuerdo con lo anunciado desde el Concejo, con dicho cobro se espera hacer el recaudo de más de $10.000 millones anuales.

Carlos Barajas Herreño, presidente del Concejo de Bucaramanga, en su momento indicó que “lo que hicimos fue darle un ‘salvavidas financiero’ a Tránsito para que no se privatice la entidad, para que la regulación vial en la ciudad no se convierta en un negocio y las multas no lleguen ‘a manos’ de un particular”.