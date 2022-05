$!El voto en los tiempos de pintar dedos y matar por un color político en Santander

El bumangués mira el calendario. Piensa por un instante que faltan 43 días para la crucial votación. Él sabe que no se habla de otra cosa en la ciudad. No hay tema mayor para el país que la jornada electoral del plebiscito previsto para este próximo primero de diciembre. Es 16 de octubre de 1957. Bucaramanga es una urbe que crece con nuevas construcciones, y se extienden poco a poco a lo largo de la meseta.

Pero a este bumangués solo le interesa la política. Como todos los colombianos desde hace cinco años recibió la notificación que debía tramitar su nueva cédula de ciudadanía, en el nuevo formato “blanco y laminado”.

Ha de saberse que el primer documento de este tipo, del que se tiene conocimiento en la historia del país, se conoció como el “título del elector”. Consistía en un papel que en 1862 contenía el nombre, estado civil, edad, dirección de residencia, y especialmente hacía hincapié en especificar si la persona sabía o no escribir. Se utilizaba por los partidos políticos para controlar a sus electores.

Pasan 72 años, y en 1932 nace otra primera cédula como instrumento de identificación civil. Su origen sigue fuertemente ligado a los partidos políticos tradicionales. De hecho, la historia relata que este documento no lo expedía una Registraduría, sino que por el contrario, era controlado desde las sedes de los partidos Liberal y Conservador, quienes se acusaban mutuamente de fraudes electorales. De allí surge también la necesidad de untar el dedo índice, con una tinta indeleble y de fuerte olor alcohólico, para evitar suplantaciones de votantes en la jornadas electorales.

Un informe publicado en el periódico Unal, de la Universidad Nacional de Colombia, escrito por Maritza Serrano, relata que “los liberales impulsaron la iniciativa de crear un documento único que permitiera validar el número real de ciudadanos habilitados para votar. Eso despejaría cualquier duda sobre qué partido ganaba cada elección. También se encargaron del primer proceso de cedulación realizado en el país, lo cual generó toda suerte de suspicacias por parte de los conservadores. Tanto así, que después de 1935, cuando circularon las primeras cédulas, las sospechas se habían multiplicado. El Partido Conservador denunció que el nuevo documento se estaba expidiendo de manera preferente en los municipios de filiación liberal, con lo cual se excluía a sus miembros. Por eso, las colectividades decidieron financiarles a sus afiliados la toma de las fotografías requeridas para la cédula, y de esta manera garantizar su expedición y voto”.

La Ley 89 de 1948 creó la organización electoral y se dio origen a una reestructuración del documento tradicional de identidad. Se decidió contratar una misión canadiense que fijó unas recomendaciones para la expedición de la nueva cédula, proceso que comenzó en 1952. A este documento se le conoció como la “cédula blanca laminada”.

El 24 de noviembre de 1952 se expidió la primera cédula, cuyo titular fue el presidente Laureano Gómez, el primer ciudadano cedulado con el nuevo modelo. Su documento de identidad fue el número 1. Años después, se expediría la primera cédula femenina. Ocurrió el 25 de mayo de 1956 y le correspondió a Carola Correa de Rojas Pinilla, esposa del entonces Presidente de la República, General Gustavo Rojas Pinilla. Su cédula registró el número 20.000.001.

¿Mi cédula?

Si nuestro bumangués de 1957 no tuviera aún su cédula nueva “blanca y laminada” tendría que ir pronto a la Registraduría de Bucaramanga. En ese año los hombres son atendidos únicamente en las mañanas. Acuden a un pequeño local donde operaba la sede de la Registraduría Nacional, que para entonces contaba con cuatro empleados. El registrador, José A. Barrera, dos mecanógrafas y el portero, quien también ayudaba en el proceso de registro de ciudadanos. A ellos se les sumaba un fotógrafo. En promedio al día se atienden a 50 personas.

Sólo hasta hace una semana ellos recibieron la orden de expedir la nuevas cédulas de ciudadanía, interrumpidas desde ese junio de 1957 por falta de material plástico de laminado. Por esta razón solo se procesaban las nuevas cédulas de forma parcial. Principalmente se expiden para obtener un pasaporte o para choferes. A estos últimos se les exigía el nuevo documento para obtener la licencia de conducción. Para ese entonces, 20.113 hombres en Bucaramanga ya contaban con el nuevo documento. Ellos debieron pagar 80 centavos que cobraba el retratador.

A las mujeres solo se les atiende en la tarde. A ellas se les cobra los mismos 80 centavos por la fotografía, pero a diferencia de los hombres, si lo desean, pueden retocar las fotografías y entonces el valor aumentaba de acuerdo con el recargo que el fotógrafo considere exigir.

“Es necesario hacer destacar que el movimiento de cedulación femenina no ha tenido la actividad que debería en la ciudad. A este respecto ha habido mayor interés en los pueblos (Para ese entonces solo se contaban con 20 sedes de la Registraduría en Santander, un departamento que solo sumaba en aquel entonces solo 73 municipios)”. Lo dijo el registrador José A. Barrera en una entrevista en aquel entonces a Vanguardia. El funcionario aclara que solo se han expedido 3.530 cédulas de ciudadanía a mujeres en Bucaramanga.

La votación de las mujeres y su necesaria cedulación es muy importante en 1957. Solo tres años atrás, el 25 de agosto de 1954, a través del acto legislativo N° 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, se aprobó el derecho a votar para las mujeres. Por esta razón, a 43 días del plebiscito del primero de diciembre de 1957, será la primera vez que las colombianas ejerzan su derecho a votar en la historia reciente. Toda una gran noticia para una sociedad con fuerte arraigo machista.

Nuestro bumangués, como todo el país, estuvo atento el 10 de mayo pasado cuando el general Gustavo Rojas Pinilla se vio obligado a entregar el poder a una Junta Militar. En la noche del 9 de mayo de 1957 los altos mandos militares y los dirigentes del Frente Civil comenzaron a decidir la suerte del general Rojas. A eso de las 3:10 de la mañana se llegó al acuerdo final: renuncia del general, designación de una Junta Militar, constitución de un gabinete paritario, liquidación de la Asamblea Nacional Constituyente y convocatoria a elecciones.

Se establece el primero de diciembre como la fecha para la consulta, que refrendaría el llamado Frente Nacional. La Junta Militar gobernaría hasta el 7 de agosto de 1958. Después se alternaría el poder, cada cuatro años, liberales y conservadores, hasta su terminación en 1974, luego de 16 años. Todo fue repartido entre estos dos partidos políticos, la Presidencia, los ministerios, la burocracia de los mismos y curules del poder legislativo.

Es bueno aclarar que ese primero de diciembre de 1957 solo podrán votar las personas mayores de 21 años. Lo que está en juego es decidir si se acepta o se rechaza el llamado “Frente Nacional”, que consistía en un acuerdo de paz entre los partidos Liberal y Conservador, que llevaban cerca de 30 años de una guerra civil no declarada y con miles de víctimas mortales.

El texto de la votación suma 14 artículos políticos y jurídicos en los que se establecía la mecánica para alternarse en el poder, pero también incluía la obligación del Gobierno de invertir “no menos del 10% de su presupuesto en la educación”.

Por el sí se sumarían 4.169.294 votos en el país. El no alcanzó 206.654 sufragios y aparecieron 20.738 votos en blanco.

¿Y la tinta en el dedo?

Para la votación del primero de diciembre de 1957 se necesitaba el “título de elector”, de no contar con el nuevo documento. Si carecía de ellos, podría votar presentando el carné del Seguro Social. No obstante, llegado el caso que no lo tuviera, podría sufragar presentando la partida eclesiástica de bautismo, el registro de nacimiento o de matrimonio, no sin antes “juramentar ante los encargados de la mesa de votación que es la misma persona a quien se refieren los documentos. Todo se hará tramitando un formulario que llevará la huella dactilar del interesado y su firma. Si la persona no tiene ninguno de esos documentos, puede llegar a la mesa con dos testigos idóneos cedulados, que tramitarán el mismo formulario”, estableció el Gobierno.

Para evitar las suplantaciones, se ordenó que cada votante deba introducir el dedo índice en una tinta indeleble. Las mujeres podían mojar su dedo meñique. También a los sacerdotes se les permitía, en razón a que ellos entregan la hostia consagrada. Quien fuera detectado cometiendo fraude sería conducido inmediatamente a la cárcel.

El domingo primero de diciembre se prohibió el tránsito de buses públicos y se le sugirió a los dueños de carros particulares “dejarlos estacionados hasta las cinco de la tarde (sí, cinco de la tarde y no cuatro de la tarde como en la actualidad, cuando se cierran las urnas). Los mercados también estarán cerrados y nadie podrá entrar o salir de la ciudad mientras se desarrollen las votaciones”. Finalmente Bucaramanga sumó 51.942 votos a favor del sí, mientras el no alcanzó 6.301 sufragios. Los barrios donde se obtuvo la mayor votación fueron en su orden Girardot, Gaitán y Álvarez, con más de cuatro mil votos por sector.

Gerardo Martínez, analista político, recuerda que en esos tiempos no existía el tarjetón, es decir, cada votante llegaba con una papeleta que consignaba su voto. Además, el registro de votantes no estaba discriminado por mesas, sino que se contaba una única base de datos por municipio.

“Entonces el método para evitar que se pudiera votar dos veces era la tinta indeleble. Incluso en un momento se utilizó tinta roja y este hecho generó problemas por el color entre los conservadores, que rechazaban portar cualquier elemento de color rojo. Esa tinta indeleble duraba mucho tiempo para quitarse. Semanas enteras. Algunos se idearon untarse vaselina en el dedo, de tal manera que al impregnarse la tinta, resultara fácil eliminarla e incluso volver a votar. Los jurados descubrieron la trampa y obligaban a los votantes a limpiarse el dedo para retirar cualquier elemento que no dejara impregnar la tinta”, aseguró.

Según un reporte de la Registraduría Nacional en el siglo pasado, el ingeniero químico José Vicente Azcuénaga Chacón elaboró la tinta que durante años tiñó los dedos de los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto.

“La tinta era una solución de solventes y colorantes. Los solventes eran alcoholes aromáticos, ácido acético, un álcali disuelto en agua, un mordiente (permite que la tinta fije más) y una serie de colorantes, cuya base era la rodamina B, concentrada al 500% y un solvente alcohol etílico industrial, la mayoría de los elementos eran importados”, recuerda Evita del Carmen Barbosa, asistente del químico responsable de teñir el dedo índice de los votantes colombianos con su fórmula.

Hasta el 2007 se utilizó en el país la tinta indeleble. Llegó después la tecnología y los sufragantes dejaron de sufrir por dos cosas. Una por el trapo antihigiénico que le ofrecían en la mesa de votación, totalmente impregnado y que en algunas ocasiones le manchaba la ropa. El otro aspecto con el que se sufría correspondía al calvario de esperar que la tinta se fuera de la piel por semanas, pero casi siempre quedaba algo manchada la mano. Los resquicios de este químico se pegaban como fieras a las uñas, dándoles un aspecto muy particular.