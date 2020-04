Ella no se rindió a la violencia de su hogar

¿Usted sabe lo que se siente recibir un cabezazo en la nariz, con la fuerza de moverle el tabique? ¿Ha sentido miedo? ¿Ha recibido una amenaza con un cuchillo? Ella no olvida estas cosas. No quiere nombres, ni ubicaciones específicas que sirvan para localizarla. Lo pensó mucho antes de responder estas preguntas. Teme por sus tres hijos. Teme por ella. Pero no por eso se rinde.

El mundo no sabrá su nombre, sí que se resistió. Que sintió y aún percibe el aire helado del miedo en sus pulmones, pero este no la domina, no, así existan días difíciles. Contra toda probabilidad huyó, empezó de cero y ahora está a punto de graduarse. Busca trabajo. Tres años lo soportó. Ella eligió pelear, antes que seguir viviendo de rodillas. Su resistencia tiene los nombres de sus hijos, a quienes tampoco identificaremos sus edades, porque las amenazas de su agresor se dirigieron a ella. Porque aún la busca.

Ella recibió el apoyo de la Fundación Mujer y Futuro, una organización creada en 1989 por un grupo de mujeres profesionales de diversas disciplinas, unidas por la preocupación sobre las condiciones de vida y la discriminación hacia la población femenina en Santander. Ellas acompañan a estas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y les brindan el acompañamiento para reorganizar sus vidas.

El Observatorio Colombiano para las Mujeres que coordina la Consejería Presidencial para la Mujer alertó el aumento de la violencia. Igual ocurre con la línea “Siempre Mujeres Valientes” (691 0980), que estará disponible las 24 horas, bajo directriz de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Santander. Aquí cada día llegan nuevos casos, incluso de estratos socioeconómicos altos El Observatorio Colombiano para las Mujeres que coordina la Consejería Presidencial para la Mujer alertó el aumento de la violencia. Esta es la historia de ella. Su caso es una estadística más, pero ella se resiste a que la vean así:

¿Cómo lo conoció y qué le impactó de él?

Lo conocí por medio de una amiga. Un día me empezó a escribir por Facebook y entablamos una amistad. Lo que más me gustó fue la manera tan cariñosa como me trataba a mí y a mis hijos (de una relación anterior). Se desvivía por nosotros en varios aspectos. Era muy cariñoso.

¿Veía alguna señal del agresor en que se convirtió?

No. Al inicio era una persona totalmente diferente a la que se transformó.

¿En qué momento se fueron a vivir juntos?

Él manipuló todo para llegar a mi casa. Un día me dijo que había discutido muy feo con un sobrino, quien era dueño del apartamento donde vivía. Decía que se sentía arrimado. Poco a poco empezó a quedarse en el apartamento, hasta ya traer toda su ropa.

¿Cómo fueron las primeras formas de violencia?

Él cambió después del primer año. Empezó a prohibirme amistades. No me permitía aplicarme labial, ni polvos faciales, nada de maquillaje. De un momento a otro ya no le gustaba nada de lo que hacía en la casa, ni en cuanto a la organización, la decoración, los quehaceres. Decía que la comida era horrible, que tenía que aprender. Nos ponía a mis hijos y a mí a hacerle masajes en los pies y si nos cansábamos se molestaba. Cuando no quería tener relaciones sexuales me gritaba y decía que ni para mujer le servía. La primera vez que me golpeó fue en la nariz. En ese entonces no lo vi tan grave. Él les decía a los amigos, frente a mí que, a comparación de otros, él no me pegaba. Cuando le recordé ese primer golpe, me contestó que no era nada.

¿Por qué no vio tan grave ese primer golpe?

No lo sentí grave porque él se encargó de repetirme que él no me pegaba como otros maridos. Para él, pegar era dejar morado. Me hizo sentir que exageré en ese episodio y por eso, en ese momento, dejé el tema así.

¿Qué piensa ahora de esas formas de agresión?

Al inicio no identifiqué que era violencia sicológica, pensé que lo hacía era porque se preocupaba por mí. Ahora veo que eran los indicios de violencia. Yo quería maquillarme, tener amigos, pero ahora que ya tengo la experiencia y conocimiento gracias a mis terapias, me di cuenta que la violencia venía desde el principio y yo no lo veía.

Desde que empezamos a hablar, aún sin ni siquiera ser novios, el muy sutilmente me empezó a controlar en la manera de hablar, de vestir y de comportarme con mis amistades. Pienso que es muy importante desde el inicio de una relación incluso amistosa, tener muy claro cuáles son las alertas que nos muestran que la persona es controladora y posesiva. Para no permitir que eso avance.

De la violencia sicológica se pasó a la física.

La primera vez que me golpeó fue su nariz contra la mía de medio lado. Fue tan fuerte, que mi tabique sonó. Me golpeó porque los niños no habían organizado la cocina. Le dije que ya dejara de pelear, que ya la arreglaba. Él me respondió que me callara y no le contestara. En ese entonces a veces también me prohibía hablar. Como le respondí y no me quedé callada, me golpeó. Luego me hacía sentir que no valía nada. Tenía cambios de ánimo bruscos. Aparentaba frente a la gente ser la persona más cariñosa, como al principio de la relación, pero luego acababa golpeándome.

¿Vio un cambio en el comportamiento de sus hijos a raíz de estos episodios?

Sí. Mis hijos mantenían muy atemorizadas. A todo lo que él decía mi hija le llevaba la idea para evitar verlo de mal genio. La bebé también se veía muy introvertida. Mi hijo mayor se volvió más rebelde, no le importaba llevarle la contraria aun sabiendo cómo se ponía. De hecho, en estos días hablando con la niña me enteré que mi hijo tenía pensado cogerlo un día durmiendo y apuñalarlo. Dijo que no le importaba irse para una cárcel, desde que nosotras estuviéramos tranquilas.

¿En qué momento decide irse?

La decisión la tomé un día que me golpeó en la cocina porque algo en la comida no le gustó, y me dijo que estaba aburrido de mis hijos y de mí. Le contesté que tranquilo, que cuando menos pensara se iba a deshacer de nosotros. Mi hijo le contestó que, si no le había gustado, que simplemente no se lo comiera. Él lo amenazó diciéndole que donde lo viera en la calle solo, lo iba a coger a cuchillo, que se lo juraba y se acordaría de él. A mí me decía que no iba a descansar hasta sacarme la sangre. Ese día tomé la decisión de irme. Decidí irme a otra ciudad, porque si seguía allá, me iba a encontrar y no quería seguir en ese círculo vicioso. Eso lo vi en una pareja de unos amigos de él. Se separaban por los golpes que el hombre le daba a ella. Al poco tiempo volvían, porque él supuestamente estaba arrepentido. Ella le creía y la historia se repetía muchas veces.

¿Eso le ocurrió?

Sí. Nos separamos dos veces. Volví con él creyendo que él cambiaría.

¿Qué hizo al llegar a la terminal de transporte?

Salí de la casa con $200 mil que tenía ahorrados para pagar el arriendo. Me fui dejando todas mis cosas. Empaqué la ropa de mis hijos y la mía y salimos de la casa a tomar el primer bus. Pensaba llegar a rebuscarme vendiendo algo para hacer para una pieza, porque no tenía mucha plata. En la terminal conocí a una señora que por coincidencia venía para la misma ciudad y resultamos hablando un poco de mi situación. Ella me dijo que conocía una organización que podía ayudarme. El bus de ella llegaba primero. Cuando llegué a la ciudad la llamé. Ella ya había hablado con el director de la organización para que me permitiera quedarme con mis hijos por 12 días. Fueron ángeles que Dios puso en mi camino.

¿Qué pasó después?

Ese día llegamos a la organización que nos acogió, vimos televisión y en la noche subimos a los camarotes a dormir. Yo sufro de asma y entonces me empecé a ahogar. En la madrugada no podía respirar bien. En la mañana me llevaron al hospital, cuando llegué, me dio un paro cardiorrespiratorio. Estuve tres minutos sin signos vitales. Me hicieron dos reanimaciones y estuve cuatro días en estado de coma. Cuando desperté, estuve cuatro días más en hospitalización. Estaba preocupaba por mis hijos. El director de la organización me dijo que no me preocupara por la estadía, lo importante era recuperarme.

Ahora tenía que buscar trabajo.

Sí. Cuando estaba mejor salí a buscar trabajo. Conseguí con una caja de compensación el subsidio de desempleo. Hice el trámite para acceder al subsidio. Debía hacer un curso de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Al tiempo en la organización de ayuda me dijeron que no me podían tener por más tiempo. Llevaba como dos meses. Entonces con los compañeros del curso empecé a realizar labores de aseo en apartamentos y reuní para una habitación. De allí para acá he tratado de buscar trabajo. Estuve trabajando en un almacén. Me la rebusqué vendiendo productos de revistas y cosas así para poder sostenerme. Ahora me quedé sin empleo por la pandemia. Estoy esperando que pase todo esto para salir a buscar trabajo. Me gané una beca para estudiar y ser auxiliar de enfermería. Me quedaba una semana para terminar y empezar a buscar las prácticas. La idea es salir adelante y buscar un trabajo.

¿Qué les diría a otras mujeres en la misma situación?

Que busquen ayuda, que hay muchas entidades que nos apoyan y que como mujer y mamá no debemos permitir que nadie nos menosprecie y si hay hijos, se deben alejar de ese maltrato porque eso los marca bastante.

¿Ya se fue el miedo?

Aún no. Por ahora me siento muy a la defensiva y aún tengo mucho que trabajar en mi autoestima y amor propio. La terapia psicológica ayuda. Sin embargo, hay días difíciles.

¿Cómo son esos días?

Algunos días siento mucho temor. Siento que alguien me está mirando. Como si me persiguiera. Tengo miedo que él me encuentre y nos haga daño a mis hijos y a mí. Cuando vienen esos pensamientos destructivos me comunico con la sicóloga, así no sea día de terapia, y ella me ayuda a tranquilizarme.