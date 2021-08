Para cuidar el medioambiente no se necesitan grandes acciones, desde su casa, su barrio o su comunidad usted puede hacer pequeños gestos que contribuyan a su protección.

La actual emergencia sanitaria, por el cierre de ‘El Carrasco’, requiere que todos hagan sus aportes para evitar que empeore la situación. Vanguardia presenta cuatro iniciativas de santandereanos que han puesto en práctica diversas acciones a favor del medio ambiente, desde separación de los residuos en la fuente hasta trabajar por calles libres de basura.

De acuerdo con Fernando José Mantilla McCormick, médico epidemiólogo y docente en Salud Pública de la Universidad de Santander, Udes, el mejor tratamiento para las basuras es no crearlas.

“Entre los ciudadanos no existe mucha conciencia de que cada uno, desde nuestras mascotas (excrementos), hogares (residuos de cocina, residuos inertes, residuos sanitarios), fábricas, empresas, negocios, vehículos, etc., somos generadores de basura y, que su disposición debe hacerse bajo parámetros que no perjudiquen a nuestros semejantes. Cada uno de nosotros debe tomar acciones, pues la norma establece que el responsable de la disposición de los residuos es el mismo generador”, mencionó.