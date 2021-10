Emab y Esant buscarían predio para el nuevo relleno sanitario de Santander

En el mediano plazo, el plan contemplado por las autoridades para reemplazar El Carrasco es encontrar un predio en donde se pueda construir y adecuar el nuevo relleno sanitario regional para 16 municipios de Santander.

En estos momentos se adelantan conversaciones y análisis entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, y la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, con el fin de unir esfuerzos para la búsqueda y definición del terreno requerido.

De acuerdo con la información obtenida por Vanguardia, entre ambas entidades se trata de llegar a un acuerdo para trabajar conjuntamente y terminar un estudio inconcluso que identificó zonas potenciales en Lebrija, pero del cual se lograron ejecutar solo dos de las tres fases planteadas.

Las dos primeras etapas de esta investigación se desarrollaron entre el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y la Universidad Industrial de Santander, en el marco de un convenio que se firmó inicialmente por $2.600 millones, y el cual fue liquidado de forma anticipada. (Ver recuadro)

Se firmaría otro contrato

Conforme con lo revelado por las autoridades locales, luego de ejecutar cerca del 66% de dicho estudio se determinó que en Lebrija existen varios predios potenciales. En veredas como El Líbano y Uribe Uribe persiste el rechazo contra la idea de adecuar un relleno sanitario regional.

Sobre los acercamientos que existen con la Esant con miras a la culminación de dicha investigación, José Pablo Ortiz, gerente de la Emab, confirmó que “sí es cierto, estamos mirando un contrato marco para liderar ese proceso conjuntamente”.

La fase restante del estudio se basa en visitas de campo para hacer el levantamiento de información detallada sobre los componentes biológicos, fuentes de agua, habitantes, entre otros factores determinantes para conocer si se puede o no adecuar el sitio de disposición final.

¿Abordarían otros municipios en la tercera fase o solo se concentrarían en Lebrija? ¿Existe un cronograma tentativo?

El Gerente de la Emab dejó en claro que la investigación solamente se haría en “Lebrija, de acuerdo con el estudio de la UIS. No hay fechas aún”.

Por ahora tampoco se conoce cuánto dinero se requiere para llevar a cabo la conclusión de la investigación, según precisó el funcionario. Ortiz indicó que se están ‘tocando puertas’ en el Gobierno Nacional para buscar aportes.

Tratamos de obtener un pronunciamiento por parte de la Gerente de la Esant, pero hasta el cierre de la presente edición de Vanguardia la funcionaria no emitió respuesta.

En el plazo inmediato, el plan de las autoridades es obtener un nuevo aval para prorrogar la disposición de residuos en El Carrasco, a través de un proyecto que se presentará a la CDMB.

Esta propuesta se radicaría cuando se haya finalizado el cruce de información entre la Anla y la CDMB, ya que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible recién restituyó la competencia de la Corporación Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga para ejercer controles en El Carrasco.

Ya se invirtieron $1.665 millones

Para inicios de 2020 ya se habían culminado las dos fases iniciales del referido estudio. En ese momento no se pudo avanzar en la etapa final debido a la oposición y a las protestas de la comunidad, según lo argumentado desde la UIS y el AMB.

El pasado 4 de junio se firmó el Acta de Liquidación de dicho convenio, en el cual se especifica que en total se invirtieron alrededor de $1.665 millones, de los $2.600 millones que inicialmente se destinaron.

De acuerdo con tal documento, cerca de $1.523 millones fueron aportados por AMB y alrededor de $142 millones por parte de la UIS.

Tras enterarse del posible reinicio de esta investigación, habitantes del sector rural en Lebrija volvieron a levantar sus voces de protesta y solicitan información a las autoridades.

“Ya estamos programando reuniones con veredas como Miraflores, Mortiño y El Líbano, para organizarnos en comunidad. No queremos que nos excluyan las autoridades y nos oculten información, como ocurrió la vez pasada que se hicieron visitas en fincas y la comunidad no sabía de qué se trataba. Queremos que nos hablen abiertamente y que nos informen qué es lo que piensan hacer en nuestras veredas, que no hagan las cosas a escondidas”, manifestó César Augusto Pineda, residente de la vereda Uribe Uribe.