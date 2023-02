Emergencia en barrio de Bucaramanga, se hunden varias casas de Villa Helena I

“No alcanzan a imaginar el pavor que sentí cuando buena parte de las baldosas del segundo piso de mi casa se hundieron de sopetón. Los pedazos de tierra y de baldosines terminaron abajo, en la sala. No me explico cómo no nos matamos; al final, ni mi esposo ni yo nos caímos, aunque sí tuvimos heridas de relativa consideración”.

El testimonio es de Nubia García, una de las damnificadas con el sorpresivo desplome del segundo piso de su vivienda, situada en la calle 15 No. 26-17, del barrio Villa Helena I, al norte de la capital santandereana.

A Gabriel Valderrama, vecino del lugar, el desplome no lo tomó por sorpresa: “No en vano llevo más de un año denunciando que las viviendas de nuestro barrio están a punto de colapsar. Vivimos en una especie ‘castillo de naipes’ que se puede caer con un viento fuerte”.