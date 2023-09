En la noche de este sábado, 9 de septiembre, fue suspendido el megaconcierto de la Feria de Bucaramanga en el que estaban anunciados artistas de la talla de Carlos Vives, Blessd, Wilfrido Vargas, Zion & Lennox, Blesssd, entre otros.

Tras conocerse esta decisión, Rafael Pedraza, empresario a cargo del evento, respondió a VANGUARDIA sobre las razones que llevaron a la cancelación del evento en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga.

De acuerdo con Pedraza, el evento fue suspendido por la "seguridad de los artistas" luego de las fuertes lluvias que cayeron en Bucaramanga en la noche del sábado y que se extendieron durante un largo rato.

En palabras del empresario, la cantidad de agua que cayó desbordó la capacidad de drenaje de algunos sectores del estadio.

"El escenario, por la parte de abajo, no filtró el agua y se inundó. Entramos en un riesgo a toda la gente y los artistas. Los artistas, cuidando la integridad física más que de ellos del personal, decidieron -entre todos- no presentarse pero no por error nuestro ni de nadie, sino por la seguridad e integridad de todos", aseguró Pedraza a VANGUARDIA.

Asimismo, el empresario indicó que tras la suspensión del evento se espera que se pueda reprogramar o realizar la devolución del dinero. En ese sentido, indicó que durante esta semana se tomará esta determinación y se comunicará.

Ante los rumores sobre posibles desencuentros o falta de pago a los artistas, el empresario desestimó dichos comentarios y los calificó de "infundados", pues de no ser pagados con anticipación, ni siquiera hubiesen llegado a Bucaramanga.

En su explicación, Pedraza destacó que se cumplieron con las normas técnicas, pruebas de sonido, montaje y logística para el evento, pero que por las condiciones climáticas y sus repercusiones en una zona especial del montaje, no se pudo continuar con el espectáculo.

Carlos Vives, Zion & Lennox, Alzate, Wilfrido Vargas, Omar Geles, Blessd, Breko y Kelly Cárdenas fueron los artistas que no alcanzaron a presentarse por cuenta de la suspensión del evento.

Los artistas sí llegaron

Otra persona que hizo parte del concierto y quien estaba 'tras bambalinas', le relató a Vanguardia que "realmente la plata estaba, todo sobre ruedas, los artistas estaban aquí porque ya les habían pagado, incluso Zion & Lennox, Blessd y Carlos Vives, ya estaba listos. Si estaban en ese lugar es porque ya estaban pagos".

La fuente añadió que el problema sí fue la lluvia: "había un 'río' debajo de la tarima, problemas de drenaje. Además de equipos y consolas muy costosas que se tuvieron que cubrir para que no les cayera el agua que formó burbujas en la parte superior. El tiempo empezó a correr, son artistas internacionales y los productores manifestaron que no estaban dadas las garantías de seguridad en la tarima para que los artistas se presentaran".

"Como si fuera poco, cuando ya quitaron las bolsas de agua en la parte de arriba, sobre las consolas, se escuchaba un ruido. El tema fue tormenta eléctrica".

Indignación entre algunos usuarios de redes sociales

Indignación y molestia por parte de algunos de los asistentes, esas fueron algunas de las reacciones más difundidas en redes sociales tras este fallido evento.

En redes sociales, los asistentes se quejaron e incluso recordaron situaciones similares en este mismo escenario. "Hace 7 años Carlos Vives se presentó en ese mismo estadio y cayó un diluvio y jamás suspendieron el concierto", comentó indignado un usuario en la red social X.

De hecho, algunos recordaron el comentario que en su momento dejó el artista samario a su paso por Bucaramanga en 2015: "En medio del aguacero había ráfagas de viento muy frío ¡y ustedes nos calentaron! Gracias Bucaramanga, la más educada", trinó en su momento Vives en 2015.

"Es ilógico que no tengan prevención con los equipos de sonido en caso de que llueva #megaconcierto, que tristeza (...)";"Cancelado el 'Megaconcierto' en #Bucaramanga que 'no era de los mismos organizadores del año pasado' jajaja Yo he ido a muchísimos conciertos donde no ha parado de llover y no los han cancelado... Que horror de evento!", fue otro de los comentarios replicados en redes sociales por asistentes indignados.