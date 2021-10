En $236 mil millones aumentó la deuda con hospitales de Santander

Más de tres protestas se han registrado en 2021 en las afueras del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, institución pública a la cual le adeudan más de $30 mil millones en servicios prestados, como atención a población vulnerables, migrantes e incluso a EPS que ya fueron liquidadas.

Es crítica la situación que atraviesa la red pública hospitalaria de Santander, que en estos momentos suma deudas acumuladas por más de $556 mil millones. Lo que más preocupa a profesionales en salud y directivos de centros médicos, es que tal cartera sigue creciendo, en lugar de existir algún alivio.

Para mediados de 2017 la deuda que existía con los hospitales de Santander rondaba los $320 mil millones, y en los últimos cuatro años este valor se incrementó en $236 mil millones adicionales.

Gerentes y directivos de centros médicos advierten que desde hace más de dos años no se realizan giros por atención a migrantes, y consideran que falta más apoyo del Gobierno Nacional para vigilar y controlar que las EPS cumplan con sus pagos de forma oportuna.

¿Se debe hacer una reforma al sistema de salud? ¿Deben existir modificaciones o eliminar el modelo de EPS? Estas fueron algunas de las inquietudes que le transmitimos al presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, Víctor Raúl Castillo Mantilla.

El representante a la Cámara por Santander, Jairo Cala, manifestó esta semana que “el nefasto sistema de salud en Colombia tiene a la red pública hospitalaria en una profunda crisis económica, que amenaza cada vez más con el cierre de centros médicos que prestan su servicio a millones de personas. En Santander, la deuda de las EPS asciende a $556.000 millones.

“Tras la liquidación de las EPS del régimen subsidiado Emdisalud y Saludvida, con usuarios en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Barrancabermeja, Girón, San Gil, Cimitarra, Rionegro y Matanza, fueron trasladados a las EPS de régimen contributivo. Esta liquidación ha agravado la crisis de los hospitales públicos del departamento. A estas EPS del régimen contributivo no les aplican las mismas condiciones del régimen subsidiado, sobre todo la de contratar el 60% con la red pública y realizar el giro directo a las E.S.E. (empresas sociales del Estado)”, agregó Cala.

Redujeron los giros y hay retrasos

Conforme con lo expresado por expertos en el tema, otra de las preocupaciones se basa en que han disminuido el valor de los giros que periódicamente se hacen a la red pública por parte de las EPS.

“Estamos muy preocupados porque vemos que el giro directo que se realiza mensualmente a la red hospitalaria ha ido disminuyendo cada mes. Por ejemplo, algunas EPS deben girar cerca del 50% por atención de cada paciente, pero apenas están girando cerca del 20% y en ciertos casos no hay giro. Incrementó muchísimo la deuda de las EPS con el régimen subsidiado”, manifestó la doctora Nancy Cañón Meza, directora Ejecutiva de la Asociación de Empresas Sociales del Estado del Nororiente Colombiano, Aseci.

Otro de los centros médicos que afronta una compleja situación es el Hospital Universitario de Santander, HUS, al cual le deben más de $46 mil millones solamente por atención prestada a población migrante.

Julián Niño Carrillo, gerente del HUS, informó a Vanguardia que “la cartera total adeudada a corte de septiembre 30 de 2021 (cartera ESE HUS – DGH) corresponde a $307 mil 325 millones; con una alta participación de las EPS (incluye EPS liquidadas), cuyo monto de deuda asciende a la suma de $177 mil 723 millones (57.8%) del total. Pero también hay una participación importante derivada de la atención a población extranjera, teniendo ya un valor de $46 mil 188 millones, 15% del total de la cartera. La suma de estas carteras supera el 72.8% del total de la cartera del HUS”.

Inconvenientes para la prestación de servicios a los usuarios, deudas con proveedores y carencia de insumos, pagos adeudados y atrasados con el personal de salud, y falta de recursos para inversiones en infraestructura y dotación, son algunos de los problemas que afronta la red pública hospitalaria de Santander.

“La atención a los migrantes está recayendo únicamente en los hospitales y no se ha recibido ni un peso por parte del gobierno desde 2019, ese fue el último año en el que recibimos dinero por parte del Estado para atender a esta población. Muchos gerentes han radicado denuncias y solicitudes ante la Supersalud, pero no tuvieron respuesta y no se logró ninguna intervención para el cobro de esta cartera. También hemos enviado oficios y solicitudes a la Contraloría General de la Nación”, indicó la doctora Nancy Cañón Meza.

Tratamos de obtener un pronunciamiento oficial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, pero no hubo respuesta al cierre de la presente publicación de Vanguardia.

“El sistema es adecuado, haciendo ajustes”

El panorama de las instituciones privadas de salud en Santander no es tan crítico como en el caso de los hospitales, pero igualmente atraviesan serias dificultades y contingencias a raíz de retrasos en los giros y deudas atrasadas.

Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente de la FCV, señaló que “este gobierno ha sido más diligente y responsable en temas de flujo de caja. En el caso de la Fundación Cardiovascular de Colombia, de 270 días atrasados de cartera hemos bajado hasta 140 días. La liquidación de 11 EPS por la Supersalud en el actual periodo ha sido muy importante para mejorar y regular el sistema de salud. Estas EPS eran de las perores y quedan otras por liquidar”.

Entre las EPS liquidadas en Santander se encuentran Comparta, Saludvida y Medimas, entidades que además de problemas financieros también ocasionaron numerosas denuncias por desatenciones y retrasos en la atención a pacientes.

¿Debe existir una reforma al sistema de salud?

El doctor Víctor Raúl considera que “el sistema actual, con ajustes como desaparecer actores que no funcionan, tal y como lo viene haciendo el Superintendente, me parece que es adecuado, eso sí, haciendo ajustes. La propuesta que existe para que se maneje desde el punto de vista estatal, es decir, que las secretarías de salud reemplacen a las EPS me parece que sería muy peligroso, porque entraría a manejarse de forma política y sería muy grave para la atención de pacientes.

“Considero que se deben seguir haciendo modificaciones, por ejemplo, a través de decretos y que así sea mucho mejor el sistema. Vamos en camino hacia la mejoría. Lo que sucede es que la salud tiene el mismo problema que existe en muchos ámbitos y sectores del país: la corrupción y los carteles, como el de la hemofilia y de pacientes con enfermedades huérfanas, entre muchos otros” añadió.