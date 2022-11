En Bucaramanga ampliaron el horario de bares y discotecas para diciembre y año nuevo

A partir del 1 de diciembre de 2022 los bares, tabernas y discotecas podrán atender al público hasta las 3:00 a.m., entre jueves y domingo. Además, durante fechas especiales como el 24 de diciembre, este tipo de negocios podrán funcionar hasta las 6:00 a.m.

Esta determinación la adoptó el Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, mediante el Decreto 0198 de 2022 expedido este 21 de noviembre.



De acuerdo con esta nueva reglamentación, las tiendas y fuentes de soda también podrán operar una hora más en las fechas especiales que se aproximan, como el 8 de diciembre.

Es pertinente precisar que actualmente los bares y discotecas tienen permitido el horario de atención hasta las 2:00 a.m., tiendas hasta las 11:00 p.m. y fuente de soda hasta la medianoche.



El Decreto que expidió el Alcalde para la Navidad y Año Nuevo estableció los siguientes horarios:

* Bares, tabernas y discotecas: de domingo a miércoles entre las 10:00 a.m. y las 2:00 a.m., de jueves a sábado entre las 10:00 a.m. y las 3:00 a.m.

* Bares, tabernas y discotecas: los días 7, 24 y 31 de diciembre entre las 10:00 a.m. y las 6:00 a.m.

* Fuentes de soda: los días 7, 8, 24 y 31 de diciembre entre las 6:00 a.m. y la 1:00 a.m. (se permite únicamente el consumo de cerveza, no de licor).

* Tiendas: los días 7, 8, 24 y 31 de diciembre entre las 5:00 a.m. y la medianoche (se permite únicamente el consumo de cerveza, no de licor).



Conforme con lo precisado en el Artículo Tercero de dicho decreto, estos horarios comienzan a regir a partir del próximo 1 de diciembre y se mantendrán vigentes hasta el10 de enero de 2023.

En comunidades como Cabecera se multiplican las voces y los mensajes de rechazo contra esta ampliación en el horario de dichos negocios. Líderes comunitarios convocan una nueva protesta contra el Municipio. Según lo informado, se programó un plantón en las afueras de Neomundo Centro de Convenciones este martes desde las 11:30 a.m.