$!En Bucaramanga, denuncian que rutas de bus demoran entre 45 minutos y una hora

* Jorge Vega: “Yo vivo en el barrio La Feria y le cuento que por mi sector es una auténtica tortura tomar el servicio de bus. Es claro que el servicio de transporte urbano de Bucaramanga es un desastre”.

* Luis Antonio Guevara: “A nosotros, los que vivimos en Ciudad Norte, se nos dañó el transporte urbano hace años. A uno, como usuario. le salen raíces esperando que pase al menos una ruta de bus”.

* Agustín Aguilar: “Yo me he acostumbrado a moverme en bicicleta, entre otras cosas, porque el servicio de bus en Bucaramanga no es el mejor. Antes las rutas del transporte convencional sí eran buenas, ahora no funcionan bien”.