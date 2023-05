$!En Bucaramanga, el 42 % de la gente dice que prefiere el transporte ‘pirata’

Los encuestados señalan que el problema no es el precio o la tarifa del pasaje, sino la rapidez con la que se transportan. Además, dicen que prefieren un servicio como el ‘mototaxi’ o como el de las aplicaciones virtuales porque “los recogen y los dejan en lugares en donde Metrolínea no pasa o no está autorizada para recogerlos”.

Los buses del Sitm demoran en pasar y no llegan a todos los barrios. Por eso, muchas personas prefieren el transporte alternativo, para poder llegar más rápido a sus hogares.

El sondeo también indica que la motocicleta, que en un principio era utilizada de manera personal, se ha convertido en uno de los medios de transporte favoritos de los habitantes de la meseta.

Factores como la falta de empleo y las pocas oportunidades para poder llevar el sustento a los hogares se han convertido en las razones por las cuales cientos de personas han decidido poner su vehículo al servicio.