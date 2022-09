En Bucaramanga, el polémico ‘Día Cívico’ sigue despertando el rechazo de los ciudadanos

Arrecia la ‘lluvia de críticas’ por un controvertido Decreto, emitido por la Administración Local, con motivo de la Feria Bonita, el cual les permite a los funcionarios de la Alcaldía y a los empleados de las entidades descentralizadas no atender al público mañana, 9 de septiembre.

La medida, conocida como el ‘Día Cívico’, ha generado el rechazo por parte de los ciudadanos, quienes aseguran que tal declaratoria es un “pasaporte al desorden”, “al caos” e incluso “a la alcahuetería”.

Con la expedición de tal decreto, los funcionarios y los contratistas de las entidades públicas adquirieron una singular ‘licencia’ para no trabajar mañana.

Si bien el Municipio sostiene que esa medida se tomó para “que los ciudadanos y los visitantes en general puedan participar, de manera armónica, pacífica y tranquila de las actividades que se desarrollarán en dicha fecha, a propósito de la Feria que evoca los 400 años de la fundación de Bucaramanga”, muchos coinciden en afirmar que “no se justifica este argumento”.

“No deja de ser sospechoso que después del Gran Concierto Histórico, que se lleva hoy, 8 de septiembre, como parte de la conmemoración del certamen ferial en el estadio Alfonso López, surja la propuesta de decretar el viernes como ‘Día Cívico’. Como quien dice, los funcionarios podrán mañana pasar el guayabo que les deje esta noche el concierto. No hay derecho”, dijo Juan Sebastián Mondragón, un comerciante del centro de Bucaramanga, quien considera que la medida del ‘Día Cívico’ le afectará sus ventas.

Otro de los críticos del polémico ‘Día Cívico’ es el docente e investigador de la UIS, Gonzalo Ordóñez, quien aseguró: “por andar de juerga, se está perdiendo la oportunidad de pensar en la ciudad y en su futuro. El alma de los ciudadanos está siendo invitada al alcohol, al guayabo y al olvido de lo que somos”.

“Una celebración es un momento para volver sobre el camino andado, para preguntarnos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. La ciudad, con motivo de los 400 años, debe reflexionar sobre los valores que nos han caracterizado. No entiendo en qué momento Bucaramanga se nos jodió con este desorden, con esta anarquía y con esta ciudad sin futuro”, añadió.

“Desafortunadamente la celebración de los rasgos culturales de los 400 años de Bucaramanga, a propósito del ‘Día Cívico’ y de las fiestas de estos días, fue pensada con una estética de la música estridente y decadente, bajo la filosofía de los gritos, de la parranda y del ocio, cosas que no hacen parte de los valores que caracterizan a los nacidos en la capital santandereana”, agregó el catedrático.

Un detractor más de esta medida es el concejal de la oposición, Jaime Beltrán, quien argumentó: “Cómo se explica que en la Feria Bonita, que está pensada como un espacio para reactivar la economía local, se inventen un día para parar la ciudad. Aquí no debería regir un ‘Día Cívico’, menos el viernes, 9 de septiembre, cuando los comerciantes hacen esfuerzos para salir de las afugias que les dejó la pandemia. Además, los funcionarios no dan un buen ejemplo al no trabajar, más sabiendo que hay un proceso de reactivación económica”.