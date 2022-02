“La característica particular de las cardiopatías congénitas es que se nace con ellas. Estas malformaciones aparecen durante la gestación en el proceso de formación del corazón del bebé y aunque se pueden detectar durante el embarazo, muchos padres desconocen esta condición en sus hijos. Lo que queremos es ayudar a esos niños que no han sido diagnosticados o no han accedido a un control adecuado”, dijo Claudia Flórez, cardióloga pediatra líder del Centro de Cardiopatías Congénitas y Pediátricas de la FCV.

Los menores que quieran acceder a la consulta deben estar acompañados de un adulto responsable pues pasarán por diferentes fases de atención.

Se les tomarán los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el peso y talla.

Después se le realizarán preguntas al acompañante para conocer si existe o no la presencia de señales de alarma y se terminará la evaluación con un examen físico.

Si se encuentra alguna anomalía, el menor será remitido a la FCV para practicar de forma gratuita un ecocardiograma, estudio rápido e indoloro que es clave para confirmar el diagnóstico.

“A los niños que identifiquemos les brindaremos ayuda para tramitar autorizaciones y empezar con sus tratamientos. También se intentará vincular al sistema de salud a los que no cuenten con seguro”, agregó la profesional.

Dependiendo del tipo de cardiopatía se determina el tipo de tratamiento.

“La intervención puede ser con medicamentos, cirugía o hemodinamia, especialidad que emplea catéteres para llegar al corazón a través de las venas y arterias para tratar los defectos”, explica la líder del Centro de Cardiopatías Congénitas y Pediátricas de la FCV.

Durante el 2021, la Fundación Cardiovascular de Colombia realizó más de 2.300 consultas de cardiología pediátrica y practicó 290 cirugías para tratar estas malformaciones.

“El pronóstico de la enfermedad cambia rotundamente cuando el diagnóstico se hace de forma temprana, por ello es importante consultar oportunamente”.