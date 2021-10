Vanguardia constató los reportes de la comunidad. Y en efecto, cerca de la mitad de las zonas intervenidas con tal iniciativa parecen estar prácticamente abandonadas, lucen descuidadas y con múltiples daños.

Es evidente la falta de control efectivo por parte de las autoridades. La mayoría de los urbanismos que visitamos los vimos invadidos con automotores, siendo mucho más recurrente este problema en ciertos puntos.

También es pertinente resaltar la recuperación del espacio público y la nueva ‘cara’ que les dio al entorno las intervenciones logradas en la Calle de Los Estudiantes y en la Calle de Las Letras (calle 30, afueras de la Biblioteca Gabriel Turbay), en donde ya se llevaron a cabo las tres etapas contempladas para el urbanismo táctico. (Ver recuadro)

De acuerdo con lo informado desde la Alcaldía de Bucaramanga, otras zonas que se consolidarán y que tendrán inversiones en los siguientes años son: ‘Cuadra Play’ y la carrera 20 entre calles 33 y 36, en donde las materas existentes serán reemplazadas con obras definitivas.

“Que las arreglen o que las quiten”

Actualmente los urbanismos que registran deterioro y constante invasión o mal uso son los ubicados en ‘Cuadra Play’, calle 55a con carrera 26, Avenida González Valencia con calle 53, carrera 20.

“El urbanismo de las carreras 34 y 35 (’Cuadra Play’) no se respeta para nada. Uno no se puede confiar que es un espacio peatonal porque en cualquier momento lo puede atropellar una moto. Esos sitios no los respetan, los cogieron de parqueadero. Además esas materas que instalaron son muy feas y ni siquiera les hacen el ornato, están partidas y las plantas secas, unas ya ni tienen matas. Si no mantienen en buen estado ese mobiliario, es mejor que lo quiten”, manifestó una residente de Cabecera.

Según las autoridades locales, la idea con el urbanismo táctico es que los peatones se apropien del espacio público. Pero en algunas zonas ocurre lo contrario y la comunidad no puede disfrutar de estos espacios.