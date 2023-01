$!En Bucaramanga, la comunidad denuncia “inconsistencias” con las obras del futuro Par Vial de la Calle 54

De aprobarse tal iniciativa, en el papel, el Gobierno Local podría hacer la enajenación forzosa de los predios. Es decir, de no llegarse a un acuerdo voluntario para la compraventa de los terrenos requeridos con los dueños de esas habitaciones, el Municipio podría expedir un acto administrativo que decretaría la expropiación, el cual procede cuando los titulares de los bienes o derechos se niegan a enajenar o están incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Doña Ligia no es la única que afronta esta situación. En total son 104 dueños de predios, adscritos a los barrios de la Comuna 6, los que pasan por el mismo ‘viacrucis’ o por tal ‘desbarajuste de avalúos’.

Este asunto le causa escozor, sobre todo si se tiene en cuenta que su casa es una de las que quedará cobijada con las obras del Par Vial de la Calle 54 y, en el papel, tendrá que vender o negociar con el Municipio para ceder parte de la vivienda a ese proyecto, so pena de ser expropiada.

Esa es la pregunta que Doña Ligia le formula al Municipio, entre otras cosas, porque ella no cree que “eso se deba a un error en la facturación, sino a algo más”.

La casa de la señora Ligia Medina Lasprilla, situada en la calle 54 No. 19-23, del barrio La Concordia, hace poco más de dos años tenía un avalúo catastral que alcanzaba los $429 millones 285 mil. Sin embargo, ‘en un abrir y cerrar de ojos’, en el recibo que le acaba de entregar el Municipio, le informaron que el nuevo avalúo es de $231 millones 86 mil.

De acuerdo con Cesar Augusto Flórez, líder cívico de la Comuna 6, con el proyecto de acuerdo que se presentó al Cabildo de Bucaramanga, “la Alcaldía argumenta nuevos estudios y reajustes en diseños de esta obra, lo que aumenta la ejecución tanto en costos como en tiempo”.

“A mí a mis vecinos nos sorprende que la Administración Local plantee este Proyecto de Acuerdo, sabiendo que esa obra fue una iniciativa que hace 13 años se estimó en $79 mil millones, que el en 2019 ya iba en $100 mil millones y que ahora se anuncia con un presupuesto que se acerca los $134 mil millones”, señaló.

“Además, lo que está en juego son nuestras propiedades, toda vez que podrían expropiarnos o, en su defecto, pagarnos nuestras casas a precios irrisorios, lo que a todas luces sería un golpe duro al bolsillo”, dijo el dirigente popular.

¿Qué opina el Cabildo?

En palabras del concejal de la oposición, Jaime Andrés Beltrán, “es descabellado este Proyecto de Acuerdo # 099, al menos el que se bajó al Cabildo de Bucaramanga”.

Argumentó que es “ilógico esta propuesta, en la medida en que la Alcaldía quiere que le entreguemos un ‘cheque en blanco’ para disponer de esos predios. Mis reclamos van por varias razones: una, porque el proyecto no tiene claridad a nivel catastral ni a nivel de avalúos; 2, porque hay intermediarios comisionarios buscando hacer negociaciones con la comunidad ,cuando ese no es el sentido; y 3, porque el proyecto no tiene el cierre financiero a pesar de que está financiado con el cobro de la valorización”.

“Como concejales exigiremos la intervención en la comisión o en la plenaria de la Oficina Jurídica, para que le dé claridad a la ciudadanía sobre estos interrogantes”, precisó.

Según el corporado, “será preciso que la Administración Municipal explique, de manera didáctica y práctica, cuáles son los argumentos de peso para solicitar esa declaratoria de ‘Utilidad Pública’ y deberá definir cuáles son los predios a intervenir en un mapa georeferenciado para entender el contexto en detalle de este polémico Proyecto de Acuerdo. Y el Municipio deberá explicar el por qué piensa reactivar el cobro valorización y por qué el proyecto está sin presupuesto”.

¿Qué responde la Alcaldía?

Para Iván Vargas, secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga, “lo que está haciendo el Municipio es una actualización del proyecto, para lo cual hizo nuevos estudios y presentó el rediseño de las obras”.

“Lo que quieren denunciar los detractores de este proyecto vial es que hay inconsistencias, cuando no existen. Es solo un ajuste del proyecto”, reiteró.

Recordó que los diseños originales de la ‘Conexión Oriente – Occidente’ se remontan al año 2010 y, por consiguiente, “fue necesario realizar múltiples ajustes para cumplir a cabalidad con las nuevas normas y requisitos en materia de ambiente y del Plan de Ordenamiento Territorial”.

Inicialmente se calculó que se necesitarían cerca de $78 mil millones para hacer el Par Vial de la Calle 54’, y en estos momentos se estima que se requieren $134 mil millones para hacer realidad esta vía de dos carriles, en cada sentido.

Conforme con lo explicado desde el Municipio, a pesar de que los bumangueses ya pagaron alrededor del 90% de lo que se cobró mediante la Valorización, es fundamental hacer el reajuste financiero de la obra.

El funcionario aclaró que “no es cierto que las obras no se estén socializando con la comunidad, pues los afectados conocen de primera mano cuáles son las obras que se piensan ejecutar”.

Antecedentes

Vale recordar que en 2010 el gobierno de la ‘Ciudad Bonita’ anunció la ejecución del ‘Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el mejoramiento de la movilidad’, una iniciativa que todavía tiene pendiente la ejecución del 25% de las obras proyectadas.

Como parte de este plan vial y con el dinero de la valorización ya se construyeron tres intercambiadores: el del Mesón de Los Búcaros, el de Neomundo y el de la Avenida Quebradaseca con carrera 15. Conforme con los datos oficiales de la Oficina de Valorización del Municipio, en estos tres proyectos se invirtieron cerca de $192 mil 365 millones.

Por ahora, conforme con lo precisado desde la Alcaldía, esta vía se construiría desde la carrera 29 hasta conectar con dicho paso elevado. Este corredor tendría una longitud cercana a los 1.373 metros y cruzaría arterias como las carreras 27 y 21, entre otras. Se descartó la construcción de puentes y deprimidos.