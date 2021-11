$!En Bucaramanga, los jóvenes se ‘sacuden’ y expresan sus preocupaciones

VOCES DE LOS JÓVENES

Eliécer Sánchez: “Estos espacios de diálogo son importantes, entre otras cosas porque nuestras voces se hacen escuchar. Pero también pensamos que los jóvenes que hoy están en el poder no tienen un real enfoque sobre nuestra actual realidad. Esperamos que todas las propuestas planteadas hoy sean estudiadas y nos den respuestas concretas”.

Marlon Mariano Jaimes Leal: “Soy abogado, tecnólogo en Negociación Internacional y estudiante de Administración Pública. Yo he pasado como cien hojas de vida y ni siquiera me tienen en cuenta. Creo que el sistema como tal de juventudes no se está viendo materializado. Santander desde el año 2013 no ha actualizado una política pública en pro de nuestras necesidades”.

José Ignacio Mendoza: “Soy presidente de la actual Plataforma Juvenil y considero que todo este tipo de encuentros solo son un ‘paño de agua tibia’ del Gobierno, que viene aquí a manipular cifras. Lo único que estamos pidiendo es que el Gobierno se comprometa. Necesitamos más inversión en educación y en cultura”.

Carlos Santiago Rodríguez: “Yo sí debo reconocer que, a través del Sena, recibimos apoyo para nuestra fábrica de cerveza artesanal, que funciona en Piedecuesta. Como emprendedor justo ayer recibimos un aporte de $79 millones 997 mil; además estamos siendo apoyados desde el Centro Atención Sector Agropecuario”.