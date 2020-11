La gente se está ‘relajando’ con las medidas del autocuidado y casi no está acatando las normas de bioseguridad en las calles. Proliferan las aglomeraciones, muchos no le hacen un uso correcto al tapabocas y los fines de semana proliferan las fiestas, en fin...

En zonas como el Centro de Bucaramanga y los barrios populares se ven cada día más personas deambulando sin el menor cuidado, fruto no solo de la progresiva apertura de más actividades comerciales sino también del aparente cansancio que se ha tenido por tantos meses de ‘cuarentena’.

El propio secretario de Salud Seccional, Javier Alonso Villamizar Suárez hizo la denuncia pública, al tiempo que advirtió que “debemos ser conscientes de los riesgos que estamos corriendo; la COVID-19 sigue aquí y debemos tratar con seriedad las recomendaciones de la bioseguridad”.

“Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro propio riesgo. Cada quien debe pensar en cómo se produce la transmisión, dónde se mueve y poder controlar el destino propio y no solo depender de la acción de los funcionarios de turno”, precisó.

Por su parte, el gerente departamental de la Estrategia de la COVID-19, Luis Felipe González Castro, coincidió en decir que “la gente se está relajando en el peor momento, en las puertas del Día sin IVA, en la víspera de la Noche de las Velitas y en general en las fiestas de fin de año”.

Para Yany Lizeth León Castañeda, experta en procesamiento de datos y quien les ha hecho un seguimiento pormenorizado a los casos de la COVID-19 en Santander, “muchos creen, de manera errada, que porque estamos en un proceso de reactivación económica y se abrieron los negocios, entonces nuestra vida volvió a la normalidad; eso no es así. El virus está circulando y sigue infectando y matando gente”.

“Cada persona debe asumir la responsabilidad de protegerse del riesgo de contraer el coronavirus. Y esto, además de ser un tema de salud, también es un asunto cívico o de ciudadanía”, precisó León Castañeda.

“Nos corresponde ser conscientes de la importancia de temas tan básicos como la salud. Ojo que la pandemia no solo pone a prueba a nuestro ‘enclenque’ sistema de salud, sino también manifiesta nuestra capacidad de supervivencia con algo tan elemental como el saber cuidarnos”, argumentó.

Según el Secretario de Salud Seccional, “vale recordar que estamos en la fase del aislamiento selectivo, pero eso no implica que no se deban acatar las medidas de prevención. Todo lo contrario, es cuando más se deben tomar precauciones”.

Lo propio señaló González Castro: “Es fundamental no olvidar las medidas de prevención. Recordemos la importancia del distanciamiento físico, de un metro como mínimo y dos idealmente; el buen lavado de las manos en casa con agua y jabón y en la calle con alcohol en gel; no tocarnos la cara; y cuando circulamos, particularmente cuando entramos a lugares donde el distanciamiento no se puede mantener, tener siempre el tapabocas bien puesto”.

“Es cierto que de alguna forma se ha venido logrando suprimir la transmisión del coronavirus y que hoy nos encontramos en una fase de reapertura en general; no obstante, es preciso mantener mucha cautela”, aseveró.

“La reactivación no exime a la ciudad de la posibilidad de nuevos brotes de contagio debido a las actividades que implican contacto social, así que debemos estar listos para responder de manera inmediata y contener esas manifestaciones, evitando una nueva propagación de la COVID-19”, puntualizó.