En Bucaramanga mujeres tejerán mantas para donar a los niños con cáncer

Con la llegada del coronavirus, los planes de todos cambiaron y reinventarse ha sido la mejor opción. Tal es el caso de ‘Ingenio Tejeril’, un colectivo de mujeres en Bucaramanga dedicadas a tejer por causas sociales, a quienes en medio de la cuarentena también les tocó transformarse.

Cada 8 de junio conmemoraban el ‘día del tejido al aire libre’, una excusa para reunirse en espacios al aire libre y tejer en pro de quienes más lo necesitan. Por ejemplo, el año pasado alrededor de 20 mujeres se reunieron en el parque San Pío y tejieron aproximadamente 15 gorros que después fueron donados a niños con cáncer.

Este año, por cuenta de la pandemia esta celebración se trasladó al 13 de junio y se denominó ‘día del tejido virtual solidario’.

“Ya que la coyuntura actual generada por el COVID-19 nos ha llevado, no solo a un distanciamiento físico y social sino a guardarnos en casa y no estar en lugares públicos, no quisimos pasar por alto esta fecha tan especial y realizar un día de tejido virtual, donde buscamos unirnos para tejer con una causa social”, manifestó Juliana Ramírez, creadora de la iniciativa ‘Ingenio Tejeril’.

“Vamos a tejer unidas con un movimiento que se llama ‘La Manta de la Solidaridad Colombia’ y en compañía de ‘La Mina Adornos’. ambas en Bogotá, vamos a tejer cuadros para mantas que van a cobijar a los niños de la Fundación Héroes y Valientes”, agregó.