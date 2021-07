“Se desdibuja la protesta social”. Esta es la impresión de las autoridades locales y de muchos ciudadanos en Bucaramanga, ante los desmanes y destrozos ocasionados en establecimientos de comercio y contra el mobiliario público de la ‘Ciudad Bonita’, en medio de las protestas convocadas por jóvenes.

Una sede de servicios médicos, dos entidades bancarias, un automotor particular y al menos tres negocios resultaron con múltiples afectaciones en medio de la marcha que se desarrolló en la noche del pasado miércoles.

Hoy en Bucaramanga nuevamente se hizo una convocatoria por parte de colectivos juveniles, para llevar a cabo una actividad en la glorieta del ‘caballo de Bolívar’, localizada a pocos metros de la sede principal de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Los organizadores anunciaron que se realizará una “jornada de limpieza”, desde las 9:00 a.m. Según lo informado, a partir de las 2:00 p.m. también se desarrollará una “mesa de la juventud”.

Mientras algunos aprovechan este tipo de movilizaciones sociales para ocasionar daños y caos en la ciudad, cientos de bumangueses siguen sufriendo afecciones por las nubes de gases lacrimógenos y las fuertes detonaciones que se generan en cada confrontación y que se prolongan hasta avanzadas horas de la noche.

“Que estos señores racionalicen”

En la carrera 28 #17-47 se localiza la sede de la Foscal Nueva EPS, en donde se ofrecen servicios médicos de primer y segundo nivel para cerca de 20 mil usuarios. Medicina general, odontología, psicología y pruebas de laboratorio son solo algunas de las atenciones que allí se brindan.

A pesar de la importancia que reviste dicha edificación y de que está claramente identificada, el pasado miércoles varios sujetos arremetieron contra dicho establecimiento, causando daños que alteraron la prestación de los diferentes servicios.

Jorge León Franco, director General de la Clínica Foscal, expresó que “ha estado trastornado el servicio porque fuimos objeto de ese ataque brutal, un centro médico al que seguramente esas personas o sus familiares van a tener que acudir porque posiblemente muchos son de Nueva EPS.

“Hago un llamado a que estos señores racionalicen, atentar contra una institución de salud es muy grave. La destrozaron en su fachada, afortunadamente no se robaron nada”, agregó el directivo del centro médico.

En inmediaciones del Estadio Alfonso López se reportaron afectaciones en fachadas de negocios, que fueron apedreadas y afectadas con grafitis. Dos instalaciones bancarias también fueron atacadas sobre la cerrera 27, en donde también se registró daños con piedras en un automotor.

“Cuando empiezan a bloquear las vías, encapuchados se van encima de los carros para impedir el tránsito, y así generan alto riesgo de accidentes. Es una imprudencia terrible. Alguien por error podría atropellar a uno de ellos, y con eso tienen excusa para atacar al conductor y volverle nada el carro”, manifestó una conductora que usa el intercambiador del Mesón de Los Búcaros con frecuencia.

En San Alonso la comunidad reclama paz y tranquilidad. Cientos de vecinos han presenciado desde sus balcones y ventanas las lesiones que han sufrido tanto manifestantes como policías a raíz de las confrontaciones que se generan.

“Son justos los reclamos de los jóvenes y tienen todo el derecho, pero no podemos permitir que los vándalos acaben con todo a su paso. El miércoles atacaron una tienda por los lados del estadio. No entendemos, están atacando al mismo pueblo, eso qué tiene que ver con el gobierno Duque, así no es. Lo que ahora vemos es una violencia irracional que debe parar, incluso hemos presenciado altercados entre los mismos manifestantes, porque hay unos muchachos que solamente quieren causar caos y lesiones”, manifestó un líder comunal, quien solicitó la reserva de su identidad.

Reportaron dos capturas

El Coronel Luis Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que por los destrozos del pasado miércoles “dos personas fueron capturadas... No se puede defender la protesta pacífica cuando se acude a la violencia para atacar un centro de salud, es absurdo”.

Melissa Franco, secretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, manifestó que “no se puede pensar que si se agrede a la policía con objetos contundentes y bombas molotov, no se recurra al uso proporcional de la fuerza. Empañan la manifestación pacífica, nuevamente se desdibuja la protesta social. La situación inició en la carrera 27, cuando un grupo de personas buscaron a la Fuerza Pública con el único objetivo de iniciar una confrontación”.