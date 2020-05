“Para mi fue un golpe duro, porque conseguir un corazón es muy difícil. Cuando comenzó la cuarentena nos habían dicho que era muy difícil que llegara un donante, no esperaba algo así, sin embargo, me aferré a la esperanza que iba a aparecer el donante y así fue”, narra la madre.

“Terminando diciembre al niño le dio una gripa que no pensamos que fuera a pasar a mayores. Sin embargo, 20 días después se enfermó de nuevo, según los médicos era gastritis”, cuenta Yuleini.

Después de 30 horas de trabajo, entre rescatar el órgano (extraerlo seguramente del donante y transportarlo de forma segura al hospital) y el trasplante, Thomás ya tenía su nuevo corazón, pero la dicha no era completa, las pulsaciones de su nuevo compañero eran muy bajas además sufrió dificultades neurológicas.

“Al llegar a la clínica me enteré de la noticia. Mi hijo llevaba dos semanas malito, pero ese día no podía de la emoción”, agrega Yuleini.

“A pesar de todo lo que hemos pasado me siento muy agradecida con Dios porque fue muy bueno con nosotros, Él permitió que el corazón llegará en el momento que mi hijo más lo necesitaba. Me siento agradecida con el personal médico y por supuesto con la familia del donante, no sé quienes son pero les agradezco porque hicieron que el corazoncito llegará”.

Thomás todos los días le agradece a Dios y al donante, quien le permitió tener una oportunidad de vida otra vez.

Aún siguen esperando una segunda oportunidad

Laura Hernández, coordinadora de Trasplantes de la Fundación Cardiovascular manifestó que en tiempos de pandemia ha sido muy difícil encontrar donantes, pues todo el mundo está en su casa en aislamiento y eso los ha afectado notablemente.

“Normalmente en los primeros meses del año recibíamos entre 30 y 35 alertas, en este último mes solo fueron siete alertas de potenciales donantes de órganos. En los primeros tres meses tuvimos tres donantes por mes, en abril tan solo tuvimos un donante”, dijo.

La disminución en los donantes de órganos no solo ha afectado a Santander, es una etapa que se vive en todo el territorio.

En la actualidad, cerca de 90 personas están a la espera de un corazón, hígado o riñón en Santander, buscando una segunda oportunidad.

“Hemos estado muy limitados, la lista no se ha logrado disminuir. El año pasado llevábamos 18 donantes en los primeros cuatro meses, este solo año llevamos nueve”, revela Hernández.

En 2019, en la regional cuatro, conformada por los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar y Arauca, se realizaron 46 trasplantes: 30 de riñón, 11 de corazón, cuatro de hígado y uno combinado de páncreas-riñón.

Hoy, en Colombia hay más de 4.000 personas en lista de espera, cifra que supera con creces los 1.302 trasplantes realizados en todo el país el año pasado.