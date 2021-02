En Bucaramanga se le fijó fecha al inicio de la alternancia en colegios públicos y privados

El próximo lunes 15 de febrero, las instituciones educativas privadas de Bucaramanga iniciarán las clases presenciales bajo el modelo de alternancia; en las públicas, esto se daría dos semanas después, es decir el lunes 1 de marzo.

La decisión fue anunciada en las últimas horas y se tomó con base en el seguimiento permanente que hace el Comité Epidemiológico Municipal a las tasas de contagio y al análisis de factores como la reducción en la ocupación de las camas UCI.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, manifestó que “entendemos la situación que se está viviendo en el mundo y por la cual nos hemos visto afectados. Con el equipo de trabajo de las secretarías de Salud y Educación, y del Comité Epidemiológico, frente a los resultados en la disminución de los indicadores de prevalencia de los contagios, consideramos que es fundamental y necesario el regreso a clases para estimular los procesos de aprendizaje, en el marco de la alternancia, de una manera eficiente y segura”.

Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación Municipal, comunicó que “la próxima semana estaremos revisando la información de al menos 25 instituciones privadas que se inscribieron y han diligenciado los documentos. Se harán visitas conjuntas con la Secretaría de Salud para poder informar cuáles pueden empezar actividades por cumplir con la totalidad de los requisitos”.

A la fecha, según la funcionaria, se han confirmado 16 colegios privados para comenzar, tras cumplir con el registro en emergencia.bucaramanga.gov.co, que es el portal Web habilitado para el registro de los protocolos de bioseguridad y demás requisitos exigidos.

Desde la Administración municipal se advirtió que, si bien son los padres los únicos que autorizan si los menores regresan o no a las aulas, se tendrá una restricción que está relacionada con los estudiantes que conviven con personas mayores de 80 años. Ellos no podrán regresar a la presencialidad hasta tanto no se haya completado el proceso de inmunización de este sector de la población.

‘Debemos esperar’

Germán Albeiro González, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, SES, ante este anuncio sostuvo que no es conveniente la alternancia en estos momentos.

“Hemos propuesto no iniciar la alternancia, por lo menos en este semestre. Debemos esperar a que el plan de vacunación que ha establecido el Gobierno Nacional se pueda cumplir. Queremos volver a las aulas, pero no ahora porque necesitamos que baje más el riesgo”, dijo.

Desde el SES, según el dirigente sindical, harán responsables a las alcaldías, a la Gobernación de Santander y a los secretarios de educación del aumento del contagio y de lo que suceda con la vida de los docentes y de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y de sus núcleos familiares.

“El plan de alternancia puede ser nocivo para la salud. Cerca de 50 docentes han perdido la vida en Santander por causa del COVID-19”, indicó.

Pedro Hernán Osorio Cano, asesor de Fecode, por su parte opinó que “no estamos preparados para el retorno presencial a los colegios. La recomendación de la comunidad científica es que todavía no se retorne a las actividades académicas de manera presencial. Es necesario retornar a la presencialidad, pero es una irresponsabilidad hacerlo en este tiempo, acotó.

Por otra parte, manifestó que más allá de las cifras, lo que inquieta es que no están dadas las condiciones para una alternancia. “No solamente es el aforo en el aula, es mucho más que eso. No sé cuál es el interés que le asiste al Gobierno Nacional de estar promoviendo las actividades académicas de manera presencial”.

Cupos disponibles

La Secretaría de Educación informó que en la capital santandereana aún se cuenta con 4.731 cupos escolares disponibles en colegios públicos. La oferta actualizada se puede encontrar en www.seb.gov.co.

De acuerdo con información suministrada, desde noviembre, no hay cupos en San José De La Salle, Gabriela Mistral, Escuela Normal Superior, Liceo Patria, Jorge Ardila Patria y Bicentenario; mientras que en Gustavo Cote Uribe, Claveriano Fe y Alegría, Villas de San Ignacio, La Juventud, Santander, Politécnico Sede C y Politécnico Sede E se mantiene una amplia oferta.

Los padres de familia interesados deben buscar el colegio que esté más cerca de su vivienda e inscribir de manera virtual o solicitar la cita para que sean atendidos sin generar aglomeraciones y cuidar la salud de la comunidad educativa.

Actualmente, según registros de la dependencia, hay 863 cupos para grado cero; 441 para primero; 501 para segundo; 487 para tercero; 474 para cuarto; 441 para quinto; 297 para sexto; 278 para séptimo; 224 para octavo; 250 para noveno; 239 para décimo; y 236 para undécimo.