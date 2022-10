En Bucaramanga, seis empresas recibieron el galardón ‘UNAB Partner’

En términos de formación académica, la experiencia de la práctica laboral es importante para que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades y actitudes frente a un trabajo o un puesto específico, mostrando todo lo que sabe y lo que ha aprendido en las aulas.

Pues bien, en Bucaramanga hay entidades que siempre les abren las puertas a los universitarios y les permiten, desde sus dependencias, desarrollar todo su potencial, haciendo que el futuro graduando logre un desempeño competente.

Y por ser fieles a ese propósito, en la noche de ayer, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, reconoció a seis empresas con la distinción ‘UNAB Partner’ que, en su primera edición, destacó papel que juegan los escenarios de práctica en la formación de los futuros profesionales.

Las empresas que fueron reconocidas son: Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal), Incubadora de Santander, Coopfuturo, Inmobiliaria Ruiz Perea y Redcol Holding S.A.S. y Vanguardia.

En una sobria ceremonia, celebrada en auditorio menor Alfonso Gómez Gómez de ese centro de educación superior, se les reconocieron a los directivos y a los líderes de las mencionadas organizaciones regionales y nacionales, el ser unos verdaderos ‘partner’ para los futuros profesionales.

“Desarrollar una relación cada vez más profunda y cercana con todas las empresas y organizaciones que son escenarios de práctica para la UNAB es de todo nuestro interés, porque sabemos que es muy importante dentro del proceso formativo ese momento de práctica que tienen los estudiantes. Queremos también siempre estar abiertos y dispuestos a recibir de parte de sus directivos y equipos de trabajo todas las recomendaciones y mensajes de mejora”, manifestó el rector de la UNAB, Juan Camilo Montoya Bozzi.

Durante la ceremonia de exaltación, algunos de los jóvenes favorecidos con las prácticas profesionales resaltaron el hecho de poder generar sus propias iniciativas y sacar adelante propuestas o proyectos dirigidos a la comunidad, porque además de adquirir experiencia laboral, los graduandos se forman como ciudadanos participativos y comprometidos con su realidad.

“En este programa, en el que he tenido la oportunidad de pertenecer, he logrado aplicar mis conocimientos y experiencia. Pero no solamente eso, he aprendido también el por qué uno día a día debe ser innovador, debe estar preparándose para un futuro para lograr ser unos grandes gerentes. Y eso es lo que hemos hecho en mi empresa con toda la ayuda de los colaboradores, hemos querido que esos estudiantes que la Universidad nos ha confiado se conviertan en unos profesionales destacados”, expresó Luz Marina Perea, gerente de Inmobiliaria Ruiz Perea, empresa reconocida en la categoría Dualer Partner Senior.

Esta distinción tuvo en su primera edición 22 empresas nominadas. La elección de los ganadores se basó en la mayor puntuación que obtuvo cada una en diferentes criterios como su permanencia, cantidad y cobertura y vinculación de graduados.