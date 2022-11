$!En cifras: las insoportables ‘caravanas’ de infracciones de motociclistas en Bucaramanga

Incluso la cifra de motociclistas multados triplica la de los conductores de automóviles sancionados, quienes según las estadísticas oficiales han recibido 5.840 multas.

A juicio del director de Tránsito Local, Iván Rodríguez, “claramente esta diferencia a la hora de contabilizar las multas obedece a la falta de cultura vial y al no cumplimiento de las normas del Código Vial, en donde se evidencia que los motociclistas son los mayores irresponsables”.

Las infracciones que más han cometido este año tales conductores son, en su orden: conducir a toda velocidad, invadir el espacio público, realizar maniobras peligrosas, usar este medio de transporte para realizar servicios ‘piratas’ y transitar por sitios restringidos.

Además de irrespetar las normas del Código de Tránsito, hay otras imprudencias que cometen estos conductores que no aparecen referenciadas en el ‘top 5’ de las multas. Entre ellas están: transitar con más de un parrillero, transportar elementos que sobresalen del vehículo, adelantar por la derecha, llevar menores de diez años como pasajeros, no conservar la debida distancia, rodar sin retrovisores, no portar la revisión técnico mecánica de su medio de transporte y, sobre todo, cambiar de carril subiéndose al separador o cruzar la vía en semáforo en rojo.

Cada día en promedio son sancionados 57 motociclistas en Bucaramanga. Y a decir verdad esta es una cifra que ‘a todas luces’ se queda pequeña, si se tiene en cuenta las constantes violaciones al Código de Tránsito que ellos cometen, generando caos vehicular por doquier.

Accidentalidad