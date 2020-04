En el barrio Caldas, aunque ya entregaron ayudas, no fueron suficientes

Así le ocurrió a Catalina, una estudiante de la UIS, que prefiere no decir su nombre completo porque su idea no es sacar provecho de la grave situación que enfrentan sus vecinos y de la que se enteró apenas cuando tuvo que salir a mercar.

Pero la necesidad no es sólo de comida, les hace falta jabón para manos y para el aseo de las viviendas y como hay tantos bebés, también necesitan pañales y leche especial para ellos.

Trapos y trapos rojos colgados en los frentes, la hicieron caer en cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados, algo tenía que hacer por la gente que de su sector que no tenía nada que comer y que parecía haber sido ignorada por las autoridades.

“Esta crisis nos está afectando a todos y evidentemente no podemos resolverla individualmente. Yo no puedo prevenir el contagio en mi casa si mis vecinos no tienen ni jabón ni tapabocas ni agua ni alimentos”, sentenció la estudiante.

Por su parte, Herrera, quien montó en su negocio el punto de donación y recepción de apoyos, invitó a la gente a contribuir y contó lo importante que ha sido para él ayudar.

“Aquí ningún ente departamental ni la alcaldía ni un concejal ni un presidente de Junta de Acción Comunal, nos ha colaborado otra gente y muy poca y hemos llevado esas ayudas hasta donde podemos, ya el dinero se nos está acabando”.

“El hambre no espera y esto me lo puso Dios en mi corazón para que ayudara. Me parte el alma ver a la gente haciendo de todo por conseguir un plato de comida”, manifestó Nelson.

Aunque ya hicieron el primer mercado de ayudas con los recursos recibidos, ya cuentan con el censo tabulado y esperan hacer entregas de manera equitativa y lo más pronto posible.

Pronto llegarán

El alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, habló con Q’hubo y precisó que en los próximos días llegarán al Caldas.

“Cubrimos el viernes pasado gran parte del barrio Caldas porque es uno de los más grandes. Aún nos faltan algunas cuadras y vamos a volver porque a los barrios que vamos, no dejamos una cuadra sin cubrir”, argumentó el mandatario.

¿Cómo ayudar?

Si desea contribuir a esta causa, puede comunicarse con Nelson al 315 385 8133 y con Catalina al 316 686 2975.