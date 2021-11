En el Concejo de Bucaramanga, le harán control político al manejo del espacio público

La invasión desmedida del espacio público, el caos en la movilidad y la inseguridad en la zona céntrica serán temas de debate en el Concejo de Bucaramanga el próximo viernes, 26 de noviembre, desde las 9:00 a.m.

Al respecto, el concejal de Bucaramanga, Francisco González afirmó: “las inmediaciones de la Plaza de Mercado Central están invadidas por las ventas informales, muchas de las cuales están ocupadas por población que ni siquiera es colombiana”.

El cabildante añadió que “los comerciantes formales de la plaza, muchos de ellos de origen campesino, se han visto perjudicados en sus ventas por esta situación. Y es que la ciudadanía no ingresa a sus locales porque no tiene los espacios adecuados para transitar y la inseguridad del sector hace que la gente no visite el lugar”. Estos argumentos fueron reforzados por el subsecretario del Interior de Bucaramanga, Francisco Rey, quien sostuvo que “hemos encontrado invasión de las vías vehiculares de la calle 34, la carrera 16 y la calle 33 con los puestos de ventas. También hemos encontrado personas con hasta cinco ‘plantes’ en esta área”.

Tras las visitas de la Alcaldía también se dieron hallazgos como “personas que trabajan desde la Plaza de Mercado Central y también tienen ventas por fuera, y personas que contratan personal colombiano o migrante para que trabaje allí”.

El concejal citante al debate, Francisco González, invitó a participar de la jornada a los gremios, la Policía, la Junta Directiva de la Plaza de Mercado Central, la Secretaría del Interior, los miembros de los frentes de seguridad, la Dirección de Tránsito, El Comité de Espacio Público y la Secretaría de Desarrollo Social.

El corporado insistió en “un plan piloto para poner orden en los alrededores del centro de acopio, establecer zonas que no torpedeen la movilidad y generar un plan de reubicación de estos vendedores en un sitio formal”.

De manera precisa, durante el pasado viernes la Policía, el Ejército Nacional y la Alcaldía de Bucaramanga llevaron a cabo un operativo de control para retirar a los vendedores ambulantes, ubicados en la calle 34, entre carreras 17 y 15; y en la carrera 16, entre calles 33 y 34.

La Secretaría del Interior anunció que los operativos continuarán en cerca de siete puntos críticos de la ciudad y advirtió que ellos se extenderán hasta el próximo 31 de diciembre.

Asimismo, durante este debate también se analizará el aumento creciente de la inseguridad en Bucaramanga.